Banky, wagnerovci i vývoz technologií. Evropská unie uvalila na Rusko desátý balík sankcí

Nová opatření zasáhnou banky, export technologií využitelných pro vojenské účely a vývoz ruských surovin. Rozšíří se také sankční seznam, na nějž přibude 121 jmen jednotlivců a organizací, pro které platí omezení nakládat s majetkem a zákaz cest do unie.

„Máme teď k vůbec nejdalekosáhlejší sankce, které pomáhají ztenčit válečný arzenál Ruska a těžce dopadají na jeho ekonomiku,“ napsala na twitteru šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

I welcome the formal adoption of our 10th sanctions package against Russia.



We now have the most far-reaching sanctions ever - depleting Russia's war arsenal and biting deep into its economy.



We are also turning up the pressure on those trying to circumvent our sanctions. https://t.co/hh74CxvbCx