Hvězda Ulice září štěstím: Stala se podruhé maminkou. Plánuje i třetí?

Oblíbená herečka už je dvojnásobnou maminkou, nebrání se ale jednou za pár let i třetímu potomkovi.

Eliška Bašusová, dcera neméně známého Miroslava Hanuše, je dobře známá především divákům oblíbeného seriálu Ulice, kde ztvárňuje Báru Klímovou. Momentálně ale nemá na drama a intriky populárního televizního seriálu ani pomyšlení, protože jí zaplavilo úplně jiné životní štěstí: Má malou dcerku.

S manželem Kryštofem už mají syna Vendelína, kterému už táhne na mužný věk pěti let. Už se s ním prý dá i docela domluvit a je celkem samostatný, což je rozhodně dobrá zpráva, protože malá dcerka bude potřebovat veškerou pozornost, kterou jen rodiče můžou poskytnout.

Jak se malá jmenuje, zatím nevíme: „O jménech jsme mluvili dlouho. Původně jsme měli vybraný jiný, ale nakonec jsme začali používat tohle jako přezdívku a už se to chytlo. Začal to používat i starší brácha a bylo to jasné. Vendelín navrhoval jméno Eliška, ale to neprošlo,“ prozradila herečka pro eXtra.cz.

Eliška si též pochvaluje, že se v porovnání s prvním porodem cítí daleko lépe. Vše se obešlo bez operace, dítě ji hned po porodu nevzali, a kila navíc, která mohou maminky po porodu někdy trápit, už jsou skoro pryč. Všechno v nejlepším pořádku: „Když jsem přišla domů a stoupla si na váhu, byla jsem docela překvapená. V porodnici jsem nechala deset kilo, už mě toho tolik nečeká. Myslím, že zbytek nabraných kil se spraví kojením. Těším se, až se všechno zahojí a budu se cítit připravená začít zase cvičit,“ usmívá se.

A jednou možná přibude ještě jeden sourozenec. Nebude to ale úplně hned: „Musím říct, že ani těhotenství, ani porod zatím pro mě nebyly tak strašlivé, abych mohla říct, že už nikdy víc. Na druhou stranu, jakmile holčička povyroste a nebude to už takové to spavé miminko, možná to zcela zavrhnu a řeknu, že už nikdy víc. Já i manžel jsme ze tří dětí, takže vlastně proč ne, času máme dost. Teď to rozhodně neplánujeme, ale možná za pár let,“ zamyslela se.