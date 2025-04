Náhoda jednou za život: Do rodinné fotografie se omylem připletl Barack Obama. Snímek obletěl celý svět

Příjemné rodinné focení v parku dostalo krásně kouzelný rozměr, když do jednoho snímku omylem vkráčel bývalý prezident.

Náhodička, kterou už nejspíš nikdy nezopakují. Americká rodina vyrazila do parku – aleje rozkvetlých třešní totiž poskytovaly ideální příležitost k vytvoření pohledných jarních snímků. Na místo dorazila maminka Portia, tatínek Damien, dvě děti Preston a Belle, i rodinná fotografka Briana Inell. A vedle nich samozřejmě další stovky kolemjdoucích, mezi nimiž se zrovna procházel jeden velice známý pán: Bývalý prezident USA Barack Obama.

"Chtěli jsme dětem pořídit nějaké fotky, ale soustředila jsem se akorát na to, aby se Preston nerozběhl k vodě a všechno proběhlo v pořádku. Po focení se otočím na Damiena a ptám se, co mi to říkal. 'Právě kolem prošel prezident Obama,' odpovídá. A já na to: 'Cože?' Rozběhla jsem se k fotografce, abych zjistila, jestli náhodou není na některé z fotek. A prásk ho, taky že jo! Perfektní snímek," radovala se Portia v popisu fotky dětí a prezidenta v pozadí, kterou zveřejnila na svém Instagramu.

Snímku si všiml i sám Obama, který ho obratem sdílel v příbězích na svém Instagramu, kde ho sleduje přeci jen o několik málo více lidí než nadšenou maminku Portii (Barack má necelých 37 milionů fanoušků). Snímek pak obletěl celý svět a dokonce se dostal i do několika amerických televizních zpráv.

Fotografka Briana má ve zvyku kolemjdoucí z fotek vymazávat, Obamu si ale prý rozhodně odstraňovat netroufne. A rodina o nic takového ani nestojí, naopak náhodný vstup prezidenta prohlašuje za moment, kterého si bude navždy vážit.

Bývalý prezident pak ještě zveřejnil pohled na rozkvetlé třešně, jak ho viděl ze své perspektivy: