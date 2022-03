Bankovnictví, sociální sítě i zábavu můžete mít v novém Huawei Nova 9 SE

Kdy jste naposledy použili papírový jízdní řád, papírovou mapu nebo šli poslat platbu do banky? Toto všechno už dávno uděláme během pár kliků v mobilních aplikacích, které se staly běžnou součástí našeho života. Vzdávat se jich nemusíme ani s novým Huawei Nova 9 SE, který kromě skvělého designu a dlouhého výdrže baterie nabídne i pestrý výběr mobilních aplikací.

S Huawei Nova 9 SE budete neustále online

Huawei Nova 9 SE je nejnovějším přírůstkem do řady chytrých telefonů Nova, který přináší nové a inovativní uživatelské zážitky díky velkému množství aplikací. Aplikace si jednoduše stáhnete v AppGallery, třetím největším tržišti s aplikacemi, nebo skrze vyhledávač Petal Search. Využít můžete také služby Phone Clone. AppGallery uživatelům nabízí více jak 120 tisíc různých aplikací a jejich počet denně roste. Nainstalujte si aplikace jako jsou TikTok, Twitter, Viber, Tinder či Snapchat.

Nevíte, jakou trasou se vydat? Určitě vám poradí populární Mapy.cz a řidičům navigace Waze. A pokud nemáte řidičský průkaz, nemusíte se bát, pro vás jsou k dispozici Jízdní řády od Seznamu nebo taxislužba Bolt. Nechybí ani české bankovní aplikace Komerční banky, HelloBank!, Raiffeisenbank nebo George od České spořitelny.

Nemůžete aplikaci najít? Určitě pomůže Petal Search

Petal Search je novinka mezi chytrými vyhledávači od společnosti Huawei, která dokáže vyhledávat aplikace a hry nejen v obsahu telefonu, ale také v online prostředí. Je tedy pravou rukou AppGallery. Skrze Petal Search si můžete do svého Huawei telefonu stáhnout populární sociální sítě, jako jsou Facebook, Instagram, WhatsApp nebo Messenger. Pokud se vám nedaří najít konkrétní aplikaci, zadejte její název do Petal Search. Ten vám najde seznam všech stránek, uspořádaných podle preferencí ostatních uživatelů. Stačí už jen kliknout na tlačítko „stáhnout“ a máte to. Využít můžete také služby Nejlepší aplikace, díky které se dostanete k seznamu nejpopulárnějších aplikací pomocí jednoho kliknutí.

zdroj: Huawei

Přeneste si všechny data pomocí Phone Clone

Pokud již vlastníte chytrý telefon s operačním systémem Android, jedna z nejjednodušších cest, jak přenést všechny aplikace a data do nového smartphonu Huawei Nova 9 SE, je aplikace Phone Clone. Přenést můžete obsah dle vašeho výběru, od aplikací, fotek až po kontakty. Výhodou je, že se automaticky převedou i ty aplikace, které zatím nejsou k dispozici v obchodu AppGallery.