Babiš vyhraje příští volby. Pokud nepřiletí černá labuť

Andreje Babiše může srazit jen hospodářská krize. Česko na ni nepřipravil.

Andrej Babiš má dobré vyhlídky na to, že bude řídit českou vládu dalších šest let. Se svou politickou filiálkou nemá vážnou konkurenci. V polovině volebního období si užívá pohodlný náskok před všemi soupeři.

Opoziční strany, až na Piráty a částečně ODS, paběrkují, nejsou schopny proti majiteli ANO postavit figuru, která by ho mohla zatlačit do kouta.

ANO, je líp

Ekonomika Babišovi přeje. Táhnou ji firmy, podnikatelé, zaměstnanci. Premiér je však schopen podstatné části voličů nabulíkovat, že hodnoty (prosperitu) tvoří on. A jako byznysmen, který nepřátelsky převzal několik společností, dokáže také přebírat cizí nápady a vydávat je za své.

Babiš měl štěstí, že jako ministr financí mohl před pěti lety naskočit do rozjíždějícího se vlaku evropské, zjednodušeně řečeno německé, ekonomiky. Veze se v něm dodnes.

ANO, je líp. Vláda, která v době růstu těží z vyšších daňových příjmů, sice hospodaří na dluh, ale zatím si mnoho Čechů neláme hlavu s tím, kdo a kdy ho zaplatí.

Preference ANO nesrazil Babišův daňový fígl s korunovými dluhopisy, nahrávky skupiny Julius Šuman, podfuk s dotací na Čapí hnízdo, ba ani do očí bijící střet zájmů. A lze tušit, že ho nepotopí ani nadhodnocené příjmy z reklamy, kterou si "optimalizoval" daně. Mimo jiné proto, že česká justice mele pomaleji než boží mlýny.

Pokud by Babiš předsedal "tradiční" straně, kde o vůdcovství soupeří zástupci názorových proudů, byl by s takovými průšvihy dávno vystřídán. Babiš je však majitelem a jednatelem politické firmy.

ANO je Babišův projekt za Babišovy peníze. Proto si do něj až na výjimky nenechá mluvit. Stojí a padá s jeho autoritou, potažmo s jeho penězi.

Kdo jiný než Andrej?

V sondách, včetně té nejnovější od agentury Kantar CZ, má Babiš na prvním místě bezpečný odstup od Pirátů, občanských demokratů a okamurovců.

Sociální demokraté, Starostové a nezávislí, lidovci, topka a komunisté živoří na hraně pěti procent, která je kvalifikačním limitem pro vstup do sněmovny, anebo pod ní.

Přinášíme výsledky aktuálního Volebního modelu ČT od agentury Kantar CZ. Právě teď @OtazkyVM. pic.twitter.com/o6flbPiEtE — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) September 8, 2019

Pětka tradičních stran – ODS, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 – by podle Kantaru získala v součtu 35 procent hlasů. To je o pět procent víc než Babišovo ANO. Sotva se však dá předpokládat, že tyto strany významně posílí. Zato se patrně nedostanou do sněmovny všechny, takže jejich celkový zisk bude nižší.

Na vůdce takové formace se pasuje šéf občanských demokratů, politolog Petr Fiala. Jeho volební potenciál se však jeví jako omezený. Je to odtažitý akademik, studený čumák, který na rozdíl od Babiše nedokáže vyvolat emoce a v ekonomických debatách propadá.

Výsledky sond mezi voliči však dávají na první místo v opozici Piráty. Nebabišovskou vládu by tak měl skládat spíš jejich lídr Ivan Bartoš.Také proti Piráty vedené koalici bez Babiše však bude stát volební aritmetika.

Babiš jako předpokládaný vítěz voleb, který shrábne také největší podíl propadlých hlasů, dostane od Miloše Zemana, svého řídícího důstojníka, glejt na to, aby sestavil vládu. A lze tušit, že party ochotné podpořit jeho vládu, ať už účastí v ní, anebo jen tolerancí, ve sněmovně nalezne.

K mání budou sociální demokraté, okamurovci, komunisté či Trikolóra. Nejméně dvě z těchto seskupení do sněmovny postoupí.

Bude hůř?

Babiše však může ohrozit černá labuť – recese, která přeroste v hospodářskou krizi. V takovém případě by se vláda ocitla v maléru.

Babiš a spol. vyčerpali téměř všechny rezervy na horší časy a zvýšili povinné (mandatorní) výdaje státu, které lze jen obtížně seškrtat. Rozpočet by se za krize masivně propadl, tím spíš, že by vláda musela platit vyšší úroky za své dluhy. Babiš by tak neměl na dárky voličům.

Průšvihů, které mohou srazit ekonomiky, je každopádně na obzoru dost: Obchodní války, zejména Amerika vs. Čína, případně Amerika vs. Evropa, dryáčnické evropské regulace automobilového sektoru, předlužení Itálie, ale i některých asijských států…

Recesi očekává kdekdo. Index, který sestavuje německý Institut für Marketing und Kommunikation, jí v zemi největšího obchodního partnera Česka dává "šanci" téměř 60 procent.

Většina prognóz nicméně počítá jen s mělkou recesí, která nepřeroste v krizi.

Podle nich vlády i centrální bankéři, poučeni minulou krizí, budou v předstihu pumpovat do ekonomik peníze. Tento předpoklad se potvrdil už ve čtvrtek, kdy Evropská centrální banka posunula základní sazbu hlouběji do mínusu a obnovila nákup dluhopisů.

Shrnuto (pro sázkaře):

Andreji Babišovi hraje vše do karet. Pravděpodobnost, že po příštích volbách bude premiérem, je vysoká. Odhadem 75 procent.

(Disclaimer: Politika je disciplína, kde je možné vše, dokonce i nemožné. Autor se proto vzdává veškeré odpovědnosti za tuto předpověď.)