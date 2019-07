Milujte se a množte se, Babišova vláda vám koupí auťák

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš má skvělý plán, jak utratit další miliardy: Vláda bude rodinám se třemi a více dětmi přispívat na auto.

Poté, co zachránil populaci syslů (popsáno tady), pustil se český premiér do záchrany české populace.

Věc je jasná: Češky-vlastenky musí rodit v průměru aspoň 2,1 dítěte, což je hranice prosté obnovy (reprodukce) populace. Ale nerodí.

Plán 'prosté obnovy' neplní, jsou pod 1,7 dítěte. K tomu, aby se dostaly na numero 2,1, by mnoho z nich muselo porodit aspoň tři potomky.

Jenže Andrej Babiš se svou stranou razí zásadu 'prostě to uděláme, prostě to zařídíme' a má recept i na vyšší porodnost: Rodinám se třemi a více dětmi přispěje stát na větší byt a také – na větší auto.

Ekonomika třetího dítěte

"Hlavní důvody, proč si lidé nepořizují třetí dítě, jsou ekonomické. Když máte jedno nebo dvě děti, tak to ještě jde. Třetí dítě znamená větší auto a větší bydlení. A to stojí peníze. Já to beru jako investici a ano, budeme o tom jednat s našimi ministry," ujišťuje na svém twitterovém účtu Babiš.

Myšlenku, jak podpořit rodiny se třemi dětmi, vnukla premiérovi schůzka se členem sněmovního výboru pro sociální politiku Alešem Juchelkou z ANO a předsedou neziskovky Hnutí pro život Radimem Ucháčem.

Právě Hnutí pro život prosazuje ideu, že by stát (potažmo daňoví plátci a poplatníci) měl pomáhat rodinám se třemi a více dětmi se splátkami půjček na bydlení a s nákupem auta, do kterého se vejdou minimálně tři dětské autosedačky. Na jeho webu se dočtete, že stát by "mohl dát rodinám příspěvek na nákup takového auta, které splňuje nejnovější ekologické limity na ochranu ovzduší".

Samosebou se tahle neziskovka nepokusila ani o hrubou kalkulaci svých nápadů. Proč taky? Navrhuje jejich podstatnou část zaplatit z unijních fondů, a z cizího přece krev neteče (ačkoli pozor – v tomto případě je ta krev společná, evropská).

Šťastná rodina poté, co jí předal pan premiér Tatru 603, protože má 3 děti.



2020, kolorováno. pic.twitter.com/78yeU9XAW0 — Jie (@jietienming) July 29, 2019

Babiš každopádně neotálí. Kláře Dostálové, ministryni pro místní rozvoj, dal za úkol zařídit, aby se z eurofondů mohla vyplácet podpora početným rodinám a bylo líp.

Jednoduchý život

Celá myšlenka podpory velkých rodin je postavena na předpokladu, že platí první věta zmíněného Babišova tweetu: "Hlavní důvody, proč si lidé nepořizují třetí dítě, jsou ekonomické."

Mám za to, že tahle teze je mylná.

Kolik znáte ze svého okolí párů, které by si přály mít tři a více dětí? Jaký může být jejich podíl ve společnosti? Pět, deset procent? Předpokládám, že se dá vyjádřit jednocifernou číslovkou a že většina ze zbývajících devadesáti procent párů neplánuje tři, čtyři či pět dětí z jiného než ekonomického důvodu.

Tyto páry početnou rodinu nechystají jednoduše proto, že chtějí mít pohodlnější a méně komplikovaný život, anebo že myslí na vlastní kariéru. Vládní dotace je nepřesvědčí, aby 'plán prosté obnovy' překročily.

Co víc, klíč k vyšší porodnosti není v dotovaných programech. Také proto, že peníze na ně beztak za několik let dojdou.

Jak na to

Řešením by zato bylo posílit mezigenerační solidaritu v rodinách, vrátit se do doby, kdy platilo, že rodina – ne daně, sociální dávky, mateřská, důchody či dotace – je základ státu.

Jak to udělat, je přitom vymyšleno. Jeden ze způsobů popsal už před mnoha lety Paul Demeny, profesor politické ekonomie Michiganské univerzity (tady).

V současnosti převažuje vědomí, že stát vás zajistí ve stáří, což snižuje potřebu mít děti, které vám na sklonku života pomohou. Demeny proto navrhl mezigenerační důchodový systém, kdy dítě odvádí část výdělku přímo na důchodový účet rodičů.

Mladí lidé by tak byli motivováni, aby si – cynicky řečeno – pořizovali děti jako 'kapitálový statek'. A nejen pořizovali, ale aby je také dobře vychovali a investovali do jejich vzdělání. Čím víc by děti vydělávaly, tím víc by odváděly na jejich důchodový účet.

Bezdětní by pochopitelně z výdělku neinvestovali do dětí, ale do vlastního důchodu. Ze státního důchodového systému by v penzi dostávali míň, pouze sociální minimum.

Je to snad hloupý nápad?