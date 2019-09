Koněvova socha se přestěhuje, nahradí ji památník osvobození Prahy

Jitka Lucemburská byla dcerou Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Princezna provdaná do Francie se stala důležitou osobností královské dynastie Valois. Jedenáctého září uplynulo 670 let od její smrti. více

Pirátská strana plánuje vybírat své případné nominanty do vlády po příštích volbách do sněmovny nezvykle otevřeným a transparentním způsobem. Jak to bude fungovat a jaké požadavky by měli kandidáti na ministry splňovat? A jak máme přístup Pirátů chápat a co o nich vypovídá? více