Babiš označil Pavla v debatě ČRo za velkého favorita prezidentské volby

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) označil v poslední z řady předvolebních debat svého soupeře, bývalého vrcholného představitele české armády Petra Pavla, za velkého favorita druhého kola prezidentských voleb. Vyzval v té souvislosti k tomu, aby po volbách v případě vítězství jakéhokoliv kandidáta nepokračovala nenávist z poslední fáze kampaně.

V posledních minutách Duelu, který Český rozhlas vysílal hodinu před otevřením volebních místností, oba prezidentští kandidáti uvedli, že v případě své prohry chtějí vyzvat voliče, aby respektovali výsledek hlasování. Podle Pavla nepůjde „o konec světa“.

V debatě dal moderátor oběma kandidátům prostor k nápravě případné chyby, kterou v kampani udělali. Babiš zmínil svůj přešlap ohledně dodržování závazků Severoatlantické aliance, Pavel neexistující ministerstvo stavebnictví. Generál ve výslužbě během debaty odmítl nabídku expremiéra, že by ho mohl jako prezident navrhnout na pozici šéfa generálního štábu místo Karla Řehky. S poukazem, že je v důchodu, reagoval i na slova, podle kterých by se mohl stát ministrem obrany. V případě, že nezvítězí, chce Pavel zůstat aktivním občanem.

Babiš v úvodu připomněl čtvrteční diskusi v televizi Nova, která se nesla ve výrazně umírněnějším duchu než předchozí debaty. „Večer (ve čtvrtek) jsme se snažili vyslat jasný signál, aby naši fanoušci na sebe neútočili, odezva na sítích byla, že to byla nuda,“ konstatoval. Těší se, až kampaň skončí, atmosféra je podle něj šílená a společnost rozdělená. Pokládá za nutné, aby nenávist po volbách nepokračovala.

Kandidáti se v debatě vyjadřovali k otázce Číny a Tchaj-wanu či válce a míru včetně konfliktu na Ukrajině a transformaci pracovního trhu v příštích desetiletích. Reagovali také například na dotazy, na co by se ve funkci prezidenta těšili, případně s jakým členem vlády by chtěli nejprve jednat. Pavel by se chtěl sejít s ministrem zahraničí a hovořit s ním o obsazení funkcí ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře a šéfa protokolu.

Pavel v té souvislosti odmítl možné angažmá bývalého diplomata Petra Koláře, kterého Babiš označuje za lobbistu a Pavla za druhý Kolářův pokus dostat na Hrad svého kandidáta. „Jediný Kolář, který bude mít na Hradě nějaké slovo, bude protokolář,“ prohlásil Pavel. Babiš uvedl, že nejdříve by chtěl v případě vítězství jednat s premiérem.

V debatě o budoucnosti Pražského hradu Pavel zmínil možnost obnovení funkce architekta zodpovědného za rozvoj historického areálu, jmenoval v té souvislosti architekta Josefa Pleskota.

Babiš v hodinovém pořadu zmínil, že během kampaně byl kritizován za neznalost české literatury a kulturních reálií. Na dotaz, kterého žijícího spisovatele v poslední době četl, odpověděl, že ho na základě nedávno natočeného filmu zaujaly Hovory s TGM Karla Čapka, který zemřel v roce 1938. Pavel jmenoval monografii o Janu Žižkovi historika Petra Čorneje a knihy o civilizacích egyptologa Miroslava Bárty.