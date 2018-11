Babiš jednal s Hamáčkem i Filipem. SPD chce tolerovat vládu odborníků

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček ve středu jednal s premiérem Andrejem Babišem ohledně údajného únosu premiérova syna na Krym. Podle informací novinářů pak zamířil na úřad vlády předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana v hlasování o důvěře kabinet ANO a ČSSD podpořila. S Babišem mluvil i předseda hnutí SPD Tomio Okamura, vidí prostor k prosazení programu SPD, která chce v otázce programu nahradit ČSSD. SPD by prý byla ochotna tolerovat vládu odborníků.

Členové vlády při ranním příchodu na úřad vlády většinou očekávali, že jim premiér ke kauze, kvůli které bude kabinet čelit ve sněmovně pokusu opozice o vyslovení nedůvěry, něco řekne. Důraz nicméně kladli na běžnou agendu vlády. "Téma to není" pro ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO), která se stejně jako další ministři chce soustředit na vládní agendu.

Opozice vyzvala Babiše k odstoupení z funkce premiéra, ČSSD zvažuje podle ministra vnitra Hamáčka různé varianty. Babišův syn tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho dvě dospělé děti čelí obvinění z dotačního podvodu, držen v zahraničí.

Opoziční strany v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Babiš v úterý řekl novinářům, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. Reportáž Seznam Zprávy vnímá premiér jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Důvod k rezignaci Babiš nevidí.

Okamura novinářům řekl, že v souvislosti s možnou vládní krizí, v kterou by mohla vyústit kauza kolem údajného únosu premiérova syna na Krym, vidí prostor pro prosazení programu SPD. S Babišem si domluvil další schůzku na příští týden.

Okamura řekl, že si SPD přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Na sociální demokraty útočí SPD dlouhodobě. "Já jsem okamžitě využil toho prostoru, protože vidím, že ve vládě je určité pnutí. Já to říkám na rovinu, my chceme vyměnit ČSSD, nechceme aby se prosazoval probruselský program," uvedl. Babiš podle něj dnes prosazuje program ČSSD, zato SPD si přeje vlastenecký program.

SPD podle Okamury bude příští týden z programových důvodů hlasovat pro nedůvěru vládě. "Chceme vyjádřit nedůvěru této vládě, my jí nikdy nedali důvěru. Ale pakliže přijde na to, že by byla vláda ochotna prosazovat náš program, samozřejmě můžeme věci zvážit," uvedl Okamura.

Situace podle něj nyní závisí na tom, zda ČSSD a KSČM "vládu podrží". Byla by totiž naprosto odlišná, kdyby v době hlasování například už ve vládě ČSSD nebyla. "Kdyby bylo potřeba vládu doplnit někým jiným, nějakými odborníky, to je úplně jiná diskuse, které bychom se rádi zúčastnili," uvedl.

Z posledního dění kolem Čapího hnízda nabyl Okamura dojem, že by mohl být prostor pro prosazení programu SPD. "Výsledkem toho jednání je, že mi pan premiér říkal, abych připravil nějaké klíčové programové body, které si myslíme, že by bylo dobré prosadit. A že bychom se o tom mohli příští týden pobavit," uvedl.

Rozhovor se podle něj týkal i současné politické reality, návrh na vstup SPD do vlády však ze strany ANO nepřišel. "Taková nabídka nepadla, my se bavili v programové rovině," řekl. SPD podle něj nemůže vstoupit do vlády s nikým, kdo má nedořešené kauzy. Umí si ale představit, že program SPD by mohla prosazovat vláda odborníků, které by vybralo hnutí ANO. "Nám se nejedná o politická koryta," dodal.

Jako odborníky zmínil exministra financí Ivana Pilného (ANO) či nynější ministryni průmyslu Martu Novákovou (za ANO).