"Kde jinde říct sbohem?" Legendární Martina Sáblíková se kvalifikovala na neuvěřitelnou šestou olympiádu v řadě
15. 12. 2025 – 5:30 | Magazín | Jiří Rilke
Hluboce se pokloňte, legendární královna odchází.
Jen těžko by se v našich končinách hledal někdo, komu je zcela cizí jméno Martina Sáblíková. Legendární rychlobruslařka se do historie zapsala naprosto nesmazatelným písmem a místo v síni slávy českého sportu už má dávno vytesané v kameni.
Rychlobruslařskému sportu se věnuje už skoro třicet let a před dvaceti lety přišel zlom v kariéře, když se účastnila první olympiády. Konala se tehdy v Turíně a Martina tehdy odjela ještě bez medaile. Ale o fous – v závodě na pět kilometrů brala bramboru.
Pak už to šlo jenom nahoru: Na dalších hrách ve Vancouveru (2010) už oslnila svět, když si domů přivezla hned dvě zlata a ještě jeden bronz, kdyby to náhodou nestačilo.
O čtyři roky později v Soči (2014) brala zlato a bronz. O další čtyři roky později si z Pchjongčchangu (2018) přivezla stříbro. A bez medaile nezůstala ani před čtyřmi lety v Pekingu (2022), kde brala bronz. Mimo to má ve vitrínce také 21 zlatých z mistrovství světa a během kariéry trhla 15 světových rekordů, z nichž 5 platí dodnes.
Kariéru měla a má doopravdy neskutečnou, ale bohužel každá éra musí jednou skončit. Martině je 38 let, přichází čas na sportovní důchod. Ještě než k němu ale dojde, oznámila Martina překrásnou novinu: Nevytratí se jen tak ze scény. Rozloučí se s plnou parádou na svých šestých Olympijských hrách.
„Dnes už to můžu napsat: Kvalifikace na OH 2026 Milano – Cortina na tratích 3 km, 5 km i 1500 m úspěšně splněna,“ vypálila do světa parádní novinu na sociální síti.
Nadšení z příspěvku přímo tryská na všechny strany: „Byl to velký sen startovat na 6. Olympijských hrách. Pro mě neskutečná pocta. Po 20 letech opět v Itálii. Závod, do kterého nastoupím s respektem a s obrovskou vděčností za to, že na Olympiádě můžu ještě startovat,“ píše Martina.
Ambice se snaží držet při zemi: „Vím, že není v mých silách útočit na cenné kovy, ale kde jinde chcete říct sbohem, než na místě, jehož symbolika zasáhne do srdce každého sportovce? Cíl splněn. Kruh se uzavírá,“ napsala dojemně.
Kdyby se ale hvězdy potkaly ve správné konstelaci a nakonec to přeci cinklo, bylo by to opravdu rozloučení všech snů. I pokud ale ne, nic se neděje, stejně bude Martině tleskat celý svět ve stoje.
„Děkuji všem, kteří za mnou stáli a stojí. Podporují mě a následují celou cestu. Ať už jen letošní sezónu, nebo celou kariéru. Jste skvělí. Děkuji celému týmu. Jste pro mě vším. Bez vás všech bych to nedokázala. Tož: Užijme si poslední tři měsíce,“ rozloučila se naše sportovní legenda.