Smutné Vánoce? Slavná moderátorka po rozvodu: "Věci, které mají přijít, přijdou"

15. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Smutné Vánoce? Slavná moderátorka po rozvodu: "Věci, které mají přijít, přijdou"
zdroj: Profimedia.cz
Oblíbená moderátorka popsala, jak u ní budou probíhat svátky po rozvodu.

Půvabná moderátorka Iveta Lutovská už se sice stáhla z televizních obrazovek, moderátorskou práci jako takovou ale na hřebík nepověsila. A když nedávno prováděla vánočním večírkem, rovnou novinářům tematicky prozradila, jak budou vypadat její svátky.

Iveta si nedávno prošla rozvodovým peklem a tahanicemi o děti a podobně, nešlo se proto ubránit obavám, zda náhodou na Vánoce nezůstane kompletně sama.

Překousnout situaci a potkat se s exmanželem nepřipadá v úvahu: „Nikdy přátelé nebudeme,“ sdělila před časem rezolutně Blesku.

Nakonec se na samotu chystat nemusí, svátky bude trávit s dcerkou i synem: „Je to domluvené. S tatínkem budou po Vánocích,“ prozradila plány pro eXtra.cz.

Otřesy v osobním životě a pracovními změnami se nehodlá nechat rozhodit: „Já všechno přijímám tak, jak to přichází, a všechno beru jako malé výzvy. Možná je to hodně pohodlné, ale já to tak v životě mám. Věci, které mají přijít, tak přijdou,“ zamyslela se.

Na vánoční atmosféru a slavení svátků nedá dopustit: „Už máme nazdobený stromeček, svítíme, čekáme na Ježíška a každé ráno otevíráme adventní kalendář. Jediné, co nemáme, je napečené cukroví, protože to by se snědlo, takže ještě čekáme. Děti baví vykrajovat, takže nechybí linecké, perníčky a občas rohlíčky,“ popsala.

Přehnané hory dárků nicméně pod stromečkem vybudovat neplánuje. Nejspíš proto, aby děti nerozmazlila: „Každý rok se to snažím korigovat, protože vím, jaké to je, když je pak hodně věcí a ty děti pak jen rozebírají a ani nevědí co. Aneta si přeje dva dárky, samozřejmě jich dostane více, dostane asi čtyři nebo pět, stejně tak Matýsek,“ prozradila.

Zda s nimi bude na vánoce i její nový partner, nezmínila.

Nejnovější články