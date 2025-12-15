Meteorologové varují: Ze severu se valí sněhové mraky
15. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Meteorologové představili předpověď ohledně srážek a možného sněžení.
Poměrně velká část Evropy má mimořádně podprůměrné souhrny sněhových srážek. Například v Alpách je momentálně nejméně sněhu za posledních 20 let.
Jak to bude vypadat s možnou arktickou zimou či sněhovými bouřemi, meteorologové zatím spíše jen opatrně odhadují, protože všechno závisí na tom, zda zeslábne polární vír, respektive jeho východní polovina, protože vír se letos neobvykle rozpadl na dva menší.
V následujících dvou týdnech by nicméně moc sněžit nemělo, takže na bílé Vánoce to zatím nevypadá ani letos. Naděje samozřejmě umírá poslední, ale předpovědní modely zatím na 24. prosince uvádějí většinou teploty mezi 3 až 5 °C. Což je na sníh zkrátka moc.
Jedna zem se ale trendu vymyká: Britští meteorologové očekávají silný vítr a srážky. Dokonce tak moc, že v Albionu vydali varování.
Ve střední Evropě a u nás nicméně budeme mít tento týden teploty nad nulou, příští víkend by se měly dokonce pohybovat okolo 6 °C. A mrznout by nemělo ani v noci, předpovídají odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu ve své týdenní předpovědi.