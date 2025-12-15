Prezident Pavel dnes jmenuje vládu složenou z ministrů ANO, SPD a Motoristů
15. 12. 2025 – 9:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Pavel dnes jmenuje vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) složenou z ministrů ANO, SPD a Motoristů, která nahradí současný kabinet v demisi Petra Fialy (ODS).
Babiš se tak vrátí k moci téměř přesně po čtyřech letech. Ministři po ranním jmenování absolvují první převážně technické zasedání, následně je bude Babiš postupně celý den uvádět do úřadů.
ANO připadne ve vládě kromě premiéra osm křesel, SPD bude mít trojici ministrů a Motoristé čtyři. Kabinet se bude ve Sněmovně opírat o většinu 108 křesel, o důvěru by měl požádat 13. ledna.
Podobně jako Fialova vláda před čtyřmi lety dnes nenastoupí nový kabinet do funkce v plném počtu. Oproti původnímu návrhu chybělo v závěrečné nominaci jméno poslance Motoristů Filipa Turka. Motoristé ho chtějí prosadit na post ministra životního prostředí, ze zdravotních důvodů se však zatím nesešel s prezidentem. Pavel má vůči jeho jmenování výhrady a pokládá za málo pravděpodobné, že se Turek ministrem stane. Pověření řídit ministerstvo by místo něj měl dočasně dostat předseda Motoristů Petr Macinka, který má být také šéfem diplomacie. Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá.
Po jmenovacím ceremoniálu, který se uskuteční v 09:00 na Pražském hradě, se Babiš přesune do Strakovy akademie, kde úřaduje premiér a konají se jednání vlády. Babiše přivítá Fiala, předat mu chce mimo jiné osmdesátistránkovou zprávu premiéra o stavu země, ve které shrnuje výsledky svého vládnutí.
Nově jmenovaní ministři pak absolvují první technické zasedání, na které je vyhrazená zhruba hodina. Kabinet na jednání pravděpodobně určí agendu ministrovi bez portfeje za Motoristy Borisovi Šťastnému, který se stane ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Rozhodnout by mohl o obsazení předsedy Legislativní rady vlády, funkce mluvčího kabinetu či jmenování vedoucí úřadu vlády.
Ve zbytku dne až do zhruba 18:00 je v plánu uvádění ministrů do jejich úřadů, mělo by se tak stihnout kompletně v jednom dni. První řádné zasedání ministrů by se mělo uskutečnit již v úterý.