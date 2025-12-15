Rána za ránou. Po rozpadu manželství přišla Belohorcová ještě o milovaného člena rodiny
Už by bylo načase, aby přišlo také trochu světlejší období, protože nepříjemností a neštěstí už bylo v poslední době opravdu dost.
Populární a svůdná moderátorka Zuzana Belohorcová v nedávné době plnila stránky novin především svým vztahovým hurikánem a rozpadem manželství.
Manžel ji měl soustavně podvádět a nakonec se do jedné z milenek i zamilovat, což ústí v rozvod. Zuzana si dle vlastních vyjádření uvědomuje, že si zaslouží někoho lepšího a svatosvatě se zaříká, že žádné druhé šance nemá v plánu rozdávat.
I když na sítích působí nad věcí, realita samozřejmě může být všelijaká: Může stokrát být ve všem nevinně, rozpad dlouholetého manželství s člověkem i tak prostě zamává, ať chcete, nebo ne.
A aby toho nebylo málo, útěchu nemůže najít už ani u svého milovaného kocoura Gucciho. Nadešel totiž jeho čas.
„Veterinář řekl, že má Gucci bronchitidu, ale tak jako u dětí nebo u sebe se nespokojím s diagnózou od jednoho lékaře,“ uvedla.
Druhý doktor ji ale náladu nezlepšil: „Pan doktor mu udělal rentgen a našel v jeho hrtanu něco, co potřebuje zjistit a případně vyndat,“ pokračovala.
Operace ale nebyla úspěšná a přišlo těžké rozhodnutí: Kocoura musela nechat uspat. Guccimu bylo 18 let, prožil tedy dlouhý a dozajista šťastný kočičí život. I tak ale odchod parťáka po tak dlouhé době zabolí do nejhlubších hlubin samotné duše.
„Budeš nám chybět,“ loučila se Zuzana.