Babiš by Zemanovo pověření jednat o vládě nepřijal, je připravený být v opozici

Dosavadní premiér a šéf ANO Andrej Babiš by nepřijal pověření od prezidenta Miloše Zemana, aby jako lídr nejsilnější strany jednal o sestavení kabinetu.

V rozhovoru pro Frekvenci 1 dnes prohlásil, že je se svým hnutím připraven předat bez obstrukcí vládu vznikající koalici pěti stran a přejít do opozice. Babiš už dřív naznačoval, že se zřejmě nepokusí složit vládu vzhledem k tomu, že pět dosud opozičních stran má v nové Sněmovně většinu 108 hlasů a s ANO nechtějí o vládním uspořádání jednat.

„Protibabišovský pětiblok“ je podle předsedy dosluhující vlády pevný, pověření jednat o novém kabinetu by proto od Zemana nepřijal. „Předáme to nové koalici a my budeme v opozici,“ řekl Frekvenci 1.

Volby minulý víkend vyhrála opoziční koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, získala 71 mandátů, ANO má ve dvousetčlenné Sněmovně o jedno křeslo víc. Zeman před volbami opakovaně řekl, že pověří jednáním o vládě šéfa vítězné strany či hnutí, nikoliv koalice, kterou označil za podvod na voličích. Spolu nicméně s další dosud opoziční formací Pirátů a STAN jednají o vládě a věří, že Zeman bude tuto jasnou sněmovní většinu respektovat.

Babiš dnes zopakoval, že Zeman mu potvrdil svůj závazek, že pověří jednáním o vládě jeho jako lídra strany s největším poslaneckým klubem, v neděli den po volbách, krátce před jeho převozem z lánského zámku do Ústřední vojenské nemocnice. Považoval za slušnost to jako prvnímu sdělit až přímo prezidentovi, ale vzhledem k současnému Zemanovu pobytu na jednotce intenzivní péče se jejich schůzka odložila do doby, než se zdravotní stav hlavy státu zlepší. Na setkání se Zemanem čeká i lídr ODS a kandidát Spolu na premiéra Petr Fiala, schůzka se má podle Hradu uskutečnit v „pozdějším termínu“.

Pověření k jednání o sestavení vlády je zvyklostí, kterou zavedl prezident Václav Havel. Ústava hovoří jen o pravomoci prezidenta jmenovat předsedu vlády a jeho kabinet. Premiér poté musí do 30 dnů požádat Sněmovnu o důvěru. Pokud ji nezíská, prezident má druhý pokus ke jmenování ministerského předsedy. Když ani tentokrát poslanci nedají vládě důvěru, třetí pokus na sestavení kabinetu získává předseda Poslanecké sněmovny.

Povolební situaci by mohl zkomplikovat zdravotní stav prezidenta, který je od neděle na klinice intenzivní medicíny pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Bližší informace či prognózu Hrad zatím nesdělil, hospitalizace ale podle Zemanových spolupracovníků neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci. Lékaři ke zveřejnění diagnózy nemají souhlas pacienta.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat koaliční smlouvu. Ve stejný den by se mohla poprvé v novém složení sejít Sněmovna, kde Babišova menšinová vláda ANO a ČSSD podá demisi, kterou přijímá prezident. Zároveň pověřuje stávající ministry výkonem funkce do jmenování nového kabinetu.

Prohra ANO podle mnohých komentátorů povede k Babišově kandidatuře na prezidenta. Premiér opakovaně nechce tuto možnost komentovat, ani dnes ji ale přímo nevyloučil. Jeho vláda má teď podle něj jiné starosti, jako je epidemie covidu či situace v energetice. „Až do nástupu nového premiéra, předsedy ODS (Petra) Fialy, budeme pracovat až do poslední chvíle. Já chodím každý den do práce a budu v tom pokračovat, protože jsem člověk, který je zodpovědný a dělám to z přesvědčení,“ řekl. Předtím na posluchačský dotaz týkající se jeho češtiny tazatelku opravil, že o prezidentský post neusiluje. Už dříve řekl, že nemá ambice zasednout ve vedení nové Sněmovny, hodlá působit jako řadový poslanec a rád by pracoval ve zdravotním výboru.