Spolu a Piráti se STAN chtějí koaliční smlouvu do 8. listopadu. Fiala se setká se Zemanem

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouvu.

Po dnešní schůzce obou opozičních uskupení, která se o víkendu po volbách dohodla na záměru sestavit společně vládu, to novinářům řekl předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. O 8. listopadu hovoří strany také jako o dni, kdy by se mohla sejít poprvé nová Sněmovna.

Koalice se na prvním jednání sešly dnes dopoledne, trvalo více než dvě hodiny. Fiala poté novinářům řekl, že se představitelé stran zabývali dalším harmonogramem jednání. „První, čemu se chceme věnovat, jsou programové otázky. Domluvili jsme se na vzniku šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi,“ uvedl. O struktuře vlády, personálních otázkách a obsazení vedení Sněmovny se budou koalice teprve bavit, doplnil.

Jednání o nové vládě

Nejvyšší vedení pěti zastoupených stran se sejde znovu příští týden v úterý odpoledne, jednotlivé programové týmy se budou scházet dříve. „Dnes do půlnoci dokončíme nominace těch lidí do jednotlivých pracovních skupin za naše politické strany, ty začnou pracovat okamžitě,“ řekl Fiala. Každá politická strana bude mít ve všech skupinách jednoho zástupce.

Strany zatím neupřesnily, jak jsou jednotlivé týmy tematicky vymezené. „Určitě nepřekvapí, že do určité míry stínují ministerstva, která existují, ale jsou sdruženy do šesti oblastí. Vytváříme programové prohlášení, které nebude zapomínat na žádnou oblast,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Koalice chápou 8. listopad jako nejzazší termín, kdy musí být domluveny na všem. „Musí být shoda na programu, struktuře vlády i jejím personálním obsazení, abychom mohli smlouvu podepsat,“ konstatoval Fiala. Jednání zatím považuje za přátelská a férová, což ho naplňuje optimismem.

Fiala předpokládá, že ve vedení Sněmovny budou funkce rozděleny podle poměrného zastoupení. „Jsme připraveni to dodržet, ale předpokládá to, že všichni hráči na politické scéně dodržují pravidla hry, Ústavu a ústavní pořádek,“ řekl.

Adamová v úterý řekla, že TOP 09 do vedení komory nikdy nebude volit extremisty, čímž měla na mysli hnutí SPD. „Zatím ani nevíme, kolik bude mít vedení Sněmovny členů, to je otázka politických dohod, včetně stran v opozici. Dlouhodobě nejsem stoupencem toho, aby strany vyjadřující radikální názory byly ve vedení demokratického orgánu, ale je to věc další diskuse,“ řekl dnes Fiala.

Vítězná koalice Spolu a ve volbách třetí koalice Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu. V memorandu požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil Fialu jednáním o sestavení kabinetu a deklarovaly, že nebudou o budoucí vládě jednat s žádným jiným politickým subjektem.

Fiala a Zeman se setkají „v pozdějším termínu“

Prezident Miloš Zeman souhlasí se schůzkou s předsedou ODS a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou. Na twitteru to dnes uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Fialovu žádost Zemanovi tlumočil jeho kancléř Vratislav Mynář. Schůzka se podle mluvčího uskuteční „v pozdějším termínu“.

Fiala dnes novinářům řekl, že o setkání se Zemanem požádal prostřednictvím Mynáře. Schůzka se podle něj uskuteční, až bude hospitalizovaný prezident mimo jednotku intenzivní péče. „Potvrzuji, že předseda ODS Petr Fiala požádal prezidenta republiky Miloše Zemana, prostřednictvím vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře, o setkání,“ uvedl Ovčáček. „Pan kancléř již s panem prezidentem o žádosti předsedy ODS hovořil. Pan prezident souhlasí. Schůzka se uskuteční, v pozdějším termínu,“ dodal mluvčí.

Koalice avizovaly, že jejich kandidát na premiéra požádá prezidenta o schůzku, už v sobotu večer po sečtení výsledků sněmovních voleb. V neděli byl ale Zeman hospitalizován, před tím ho v Lánech navštívil Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu. Ovčáček uvedl, že Zeman komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. Bližší informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici.

Koalice Spolu chce společně s koalicí Piráti a Starostové sestavit vládu. První pokus ale Zeman v minulosti opakovaně slíbil předsedovi nejsilnější strany, tou je hnutí ANO Andreje Babiše. V úterý premiér novinářům řekl, že Zeman v neděli hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví s pověřením k sestavení vlády právě jeho. Dnes se premiér vyjádřil, že se bude chtít se Zemanem setkat, až se zlepší jeho zdravotní stav. Zda případně pověření sestavit vládu přijme nebo ne, chce nejprve říct přímo prezidentovi.

Pověření k sestavení vlády je ústavní zvyklostí, nikoli ústavní pravomocí. Podstatné je až jmenování předsedy vlády a jeho kabinetu. Premiér poté musí do 30 dnů požádat Sněmovnu o důvěru. Pokud ji nezíská, prezident získává další pokus ke jmenování předsedy vlády. Když jí opět poslanci nedají důvěru, třetí pokus na sestavení vlády získává předseda Sněmovny.