Které strany vám sáhnou na důchody a které naopak přidají?
24. 9. 2025 – 16:18 | Magazín | Tamara Černá
Politici se před volbami předhání ve slibech, ale co vlastně říkají o důchodovém systému?
Otázka stability důchodového systému, výše odchodů a způsobu valorizace bude v nadcházejících volbách jedním z palčivých bodů debaty. S rostoucím průměrným věkem populace, tlakem na státní rozpočet a výzvami spojenými s ekonomikou se strany snaží nabídnout svá řešení – od návratů ke staršímu modelu valorizace až po explicitní návrhy snížení věku odchodu do důchodu.
V současnosti například hnutí ANO naznačuje, že by po volbách mohlo zvrátit některé části důchodové reformy. Podle poslance Aleše Juchelky ANO plánuje zrušení navýšení věku nad 65 let a obnovení původního modelu valorizace — tedy kombinace inflace a části růstu reálných mezd.
Již nyní hnutí ANO ve svých veřejných slibech uvádí vyplacení extra měsíční částky seniorům (500 až 2 000 Kč) a vyšší valorizaci důchodů v rámci svého předvolebního programu. Za zmínku stojí i postoj SPD, která v desateru svého programu uvádí, že důstojné důchody by měly být zajištěny s odchodem maximálně do 65 let. SPD také jednoznačně odmítá návrhy návrhu zvyšování věku nad 65 let.
Naopak koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nemá v dostupném programu důrazné konkréty na změnu systému důchodů. Jejich priority jsou více zaměřené na udržitelnost veřejných financí, investice a stabilitu.
Dá se tomu ale věřit?
Pokud by některé sliby dopadly do praxe – například návrat valorizace podle starých pravidel nebo snížení limitu odchodu do důchodu – znamenalo by to pro státní kasu dodatečné výdaje v řádu desítek miliard korun ročně. Analytici už varují, že takový krok by mohl vést k rozpočtovým tlakům.
Na druhé straně pro voliče mohou být tyto sliby silným magnetem – zejména pro skupiny lidí závislé na důchodu, kteří se cítí, že současná reforma ohrozila jejich finanční jistotu. Politické sliby v této oblasti jsou velmi citlivým tématem a mohou rozhodnout o voličské mobilizaci.
Reálným testem bude ukázat, zda bude vítězná strana či koalice mít stabilní parlamentní většinu a dostatek politické síly prosadit radikální změny bez obavy z odporu ze stran rozpočtově zodpovědných hlasů. Jak moc budou sliby složité reformy pouze rétorikou nebo skutečnou politikou, bude klíčovým aspektem kampaně.