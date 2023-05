ANO k vládní novele valorizací a předčasné penze: Ožebračování - a ve vší tichosti

Opoziční hnutí ANO kritizuje, že vláda ve středu v tichosti schválila novelu se zpomalením valorizace penzí. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na dnešní tiskové konferenci stínové vlády hnutí označila předpis za ožebračování důchodců. ANO podle ní připraví pozměňovací návrhy a ve sněmovně neumožní jakékoliv zkracování lhůt či jiné odchylky od standardního legislativního procesu.

Kabinet neměl důchodovou novelu ve středu v oficiálním programu, o jejím schválení později informoval ve výsledcích zasedání a v tiskové zprávě. Schillerová kritizovala, že předpis vláda projednala „v tichosti“. „Vláda bez velké pompy odsouhlasila další ožebračování důchodců,“ uvedla stínová ministryně financí hnutí ANO.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by tak mohl činit kolem 80 miliard korun.

Hnutí ANO podle Schillerové zcela jistě připraví pozměňovací návrhy a proti návrhu se postaví. „Neumožníme jakékoliv zkracování lhůt, nebo nestandardnosti v legislativním procesu,“ uvedla.

Stínová vláda dnes také kritizovala pětidenní lhůtu na připomínky k legislativnímu návrhu vládního úsporného balíčku. „Je to novelizace 57 převážně daňových zákonů na 650 stran. Od vlády to nelze vnímat jinak než jako výsměch sociálním partnerům, byznysu, odborné veřejnosti, ale i opozici,“ řekla.

Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka se vláda zcela záměrně snaží minimalizovat odbornou diskusi a připomínky relevantních institucí. „Proto to představili velmi obecně a zamlčeli celou řadu věcí, proto to dali nyní pouze na pět dní,“ řekl. Schillerová považuje materiál za „čistokrevný“ daňový balíček, který pouze zvyšuje daně. Postrádá v něm cokoliv o úsporách ve výdajích státu.

Vláda ve středu schválila novelu s pomalejší valorizací a zpřísněním předčasných penzí

Vláda ve středu schválila návrh novely se zpomalením valorizace penzí, se zpřísněním podmínek pro předčasný důchod a s novým přídavkem, který by měli důchodci a důchodkyně dostávat při vysoké inflaci. Kabinet o tom informoval na svém webu. Projednávání důchodové novely ve zveřejněném středečním programu neměl.

K tomu. aby změny začaly platit, musí je přijmout parlament a podepsat prezident. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci pro příští rok. Politici opozičních hnutí ANO a SPD opakovaně uvedli, že změny nepodpoří.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by tak mohl činit kolem 80 miliard korun.

Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018. Ministerstvo očekává, že kvůli nynější vysoké inflaci výdělky reálně porostou až v roce 2028. Poprvé by se to tak projevilo až při valorizaci v lednu 2030, uvedl resort.

Předčasný důchod by měl být možný nejvýš tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Do tohoto času by se dál započítávaly i takzvané náhradní doby, tedy třeba rodičovská.

Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Nyní se penze snižuje za každých 90 dnů před řádným termínem. Do jednoho roku je to o 0,9 procenta základu pro výpočet důchodu, od jednoho roku do dvou let o 1,2 procenta a poté o 1,5 procenta. Nově by to mělo být za každých 90 dnů o 1,5 procenta.

Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, měli by důchodci a důchodkyně stejně jako teď při mimořádné valorizaci dostat víc peněz. Pobírat by měli dočasný přídavek a zvednout by se jim měla i zásluhová část penze. Přidání by se vypočítalo jako násobek 60 procent růstu cen a zásluhového dílu průměrného starobního důchodu. Výše přídavku by odpovídala polovině výsledné částky, druhá polovina by se rozpočítala do zásluhového dílu. Navyšoval by se tedy všem o 30 procent růstu cen. Podle ministerstva rozdělení na pevný přídavek a procentní přidání zajistí, že si „relativně více“ přilepší lidé s nižší penzí.

Při vysoké inflaci by se přídavek vyplácel od července do konce roku. V pololetí by se také mimořádně zvedl zásluhový díl. Jeho navýšení by se pak bralo v potaz i při následné řádné lednové valorizaci. O kolik procent zásluhový díl v předchozím roce kvůli zdražování rostl, o tolik procent by bylo jeho běžné navýšení pak nižší.

Opoziční politici z ANO a SPD už oznámili, že změny valorizace nepodpoří. U předčasných penzí by byli jen pro některé úpravy. Proti novele se staví odboráři.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci prvního čtvrtletí téměř 2,84 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Starobních penzí bylo 2,36 milionu. Průměrný starobní důchod činil 19 461 korun. Celkem 29 procent starobních penzí bylo předčasných. Své penzijní systémy mají i resorty vnitra, spravedlnosti a obrany. Vyplácejí desítky tisíc důchodů. Pobírané částky jsou vyšší než u civilních pracovníků.