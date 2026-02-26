Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta
26. 2. 2026 – 8:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta.
Bylo mu 66 let. Byl respektovaným hudebníkem, jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl, uvedla dnes kapela na sociální síti Facebook.
Valenta byl členem skupiny Olympic v letech 1986 až 2020. "Během svého působení odehrál s kapelou stovky koncertů doma i v zahraničí," zavzpomínali někdejší kolegové. "Jirka byl výraznou osobností kapely a respektovaným hudebníkem. Jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl," uvedli na svém profilu.
Vyjádřili upřímnou soustrast rodině, kolegům i přátelům. "Čest jeho památce," dodali. Valenta odešel z Olympiku v roce 2020 ze zdravotních důvodů. Skupina se s ním rozloučila po 34 letech.
Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva, považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Na ní jako klávesista hrál Miroslav Berka.