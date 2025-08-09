Tajně vzpomíná na Mišíka? Maminka Natálky Jiráskové prozradila, jak dcera snáší rozchod
9. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná maminka prozradila něco málo o tom, jak se sympatická dcerka cítí po rozchodu.
Natálka Jirásková a Adam Mišík byli pár jak z plakátu. Dokonce byly občas k slyšení superlativy jako "nejkrásnější český pár". Jenže na veřejnosti můžete vypadat sebekrásněji, když vztah za zavřenými dveřmi nefunguje, přijde čas rozvázat cesty.
O rozchodu se spekulovalo docela dlouho, pak už se v podstatě jednalo o veřejné tajemství, ale úplné potvrzení přišlo až nedávno, když Natálka na sociálních sítích přiznala, že je sama.
Na fotkách z dovolené nicméně nevypadala, že by si zrovna dvakrát rvala vlasy nad ztraceným vztahem. A stejně vystupoval i Mišík, kterého už viděli na procházce s influencerkou Marií Roseckou.
Prakticky to samé nyní potvrdila Natáliina maminka, Iva Kubelková, podle které má dcera rozchod tak nějak na háku: „Ona je jako velmi v pohodě. Ona byla v pohodě už předtím, takže já myslím, že Natálka je na tom moc fajn. Užívá si život a má před sebou spoustu nových výzev. Udělala přijímačky na Karlovu univerzitu, má spoustu práce, tak si myslím, že je jí dobře,“ uvedla pro eXtra.cz na tiskovce Primy.
Z respektu k dceřině soukromí už ale nic bližšího dodávat nechtěla: „Já samozřejmě nemůžu říkat cokoliv o soukromí kohokoliv jiného, i když je to moje dcera, protože to je pořád soukromí. A já to naprosto respektuji a ctím. Takže já k tomu nemůžu říkat vůbec nic. Vlastně jediné, co je pro mě důležité, je, aby člověk byl oporou pro ty svoje děti, ať si prožívají v životě cokoliv. Jakákoliv věc je prostě zkušenost a každá zkušenost člověka posílí a posune.“