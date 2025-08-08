Modernizovaný samoobslužný bar na Děčínsku láká Čechy i zahraniční výletníky
8. 8. 2025 – 18:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Cestu k samoobslužnému baru v Krásné Lípě na Děčínsku nacházejí Češi, kteří procházejí turistickou Stezku Českem, ale také exotičtější návštěvníci, například Japonci či obyvatelé Latinské Ameriky.
Majitel Miloslav Petrášek vychází jejich potřebám vstříc, mohou třeba platit kartou. Při nedávné modernizaci myslel i na pohodlí svých klientů. Zřídil místnost pro odpočinek v zimním období a pro ty, kteří si na přilehlé louce postaví stan nebo zastaví s karavanem, vybudoval sprchy i toalety. Volné chvíle si mohou výletníci zkrátit prohlídkou galerie, řekl ČTK majitel Lučního baru.
Bar s loukou, vyhřívanou místností, posezením a galerií se rozprostírá zhruba na hektarovém pozemku. Všechno funguje samoobslužně. Navštěvovaný je i v zimě, kdy se návštěvnost pohybuje okolo 30 až 40 procent. "Pořád tady chce nějaké procento i přes zimu zůstat, tak aby měli k dispozici nějaký vytápěný prostor," okomentoval nejnovější stavbu Petrášek. Jde o místnost s výhledem na okrasné jezírko, která je vytápěná. Také v ní si mohou zákazníci dát občerstvení, které si v baru zakoupí.
Bar má v nabídce kávu, nealkoholické nápoje i pivo z místního pivovaru. Nyní přibyly i vlastní limonády. K jídlu si mohou zákazníci zvolit sladké zákusky i slanou kovářskou polévku. "Věděl jsem, že jsme v turistické oblasti a i to mé řemeslo, umělecké kovářství, je zajímavé pro lidi, takže se hodilo udělat samoobslužný provoz," řekl ke konceptu Perášek. Dodal, že krádeží se neobává, protože v areálu nejen pracuje, ale také bydlí.
Návštěvníci mohou uměleckého kováře sledovat při práci, v galerii jsou k vidění jeho výrobky a i ty si mohou zakoupit a zaplatit třeba přes QR kód. Využívaná je přilehlá louka. Většina ubytovaných stráví ve stanu či karavanu jednu noc. Nejčastěji jde zřejmě o turisty, kteří procházejí Stezku Českem. Do baru jezdí ale i lidé ubytovaní v nedalekých hotelech a penzionech. Samoobslužný koncept láká nicméně také místní či chataře a chalupáře.