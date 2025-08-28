To byste do ní neřekli! Pravá vesničanka Nikol Leitgeb: "Chci stádo koz"
28. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Herečka a influencerka propadla venkovské idyle a nemůže se nabažit.
Nikol Leitgeb je žena mnoha talentů, která se navíc nespokojí se stagnací a touží po nových výzvách. A ty mají tentokrát náležitě venkovský charakter.
Může se směle zvát herečkou, influencerkou, moderátorkou, bavičkou, dokonce i spisovatelkou. Brzy možná přibude i hospodářka, farmářka, či statkářka.
Sympatická zlatovláska sice pochází z Rakovníku, strávila však dobrých dvacet let v Praze. Hlavním městem už se nicméně nasytila a místo toho jí víc a víc přirůstá k srdci vesnice.
A nejedná se jen o nějaké šolichání, jak by řekl mistr Zedníček, Nikol s manželem to na venkově vzali pěkně od podlahy.
Nepředstavujte si ale, že žijí ve světničce při petrolejce jak pantáta z pohádky. Přestěhovali se sice na Křivoklátsko, ale bejvák mají pořádný, vzdušný, moderní a zásadně designový.
Venkov, klid a příroda všude kolem ale zkrátka mají vliv.
„Je fakt, že z nás se stávají čím dál tím větší vesničani, a já tak víc ještě jako směřuju k tomu třeba si pořídit možná další zvířátka,“ prozradila pro eXtra.cz.
„Momentálně přemlouvám manžela pro pořízení dalšího pejska, protože si myslím, že ta zahrada je dost velká.“
Nejlepší přítel člověka je ale pro Nikol jen odrazový můstek. Touží totiž po ještě bohatší zvířeně: „Máme tam taky svah, kam by se podle mě hodila koza, ale kozy se musí bohužel pořizovat minimálně ve dvou, což si myslím, že už by se třeba mohly rovnou pořídit tři a udělat takový menší stádo, ale ještě musím chvilku tady lobbovat,“ zamyslela se nad svými agrobaronskými ambicemi.
Sama by ale hospodářství nejspíš zatím nezastala: „Manžel se pak o to hodně stará, o ty všechny moje nápady, takže vidí tu práci za tím. Já si to vždycky představuju jako Hurvínek válku, a ono to není tak jednoduchý samozřejmě,“ směje se.
Na vesnici ale tak či tak nedá dopustit a považuje ji i za daleko lepší místo k výchově malých dětí: „My jsme strašně rádi, že naše děti vyrůstají na vesnici, v podstatě ve slepé ulici, kde mohou normálně jezdit na kole, běhat. Všichni se tam znají a je to hrozně pohodlný pro nás,“ pochvaluje si.