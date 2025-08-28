Senioři mají vlastní den slev: každý měsíc levnější léky, vitamíny i vyšetření!
28. 8. 2025 – 9:46 | Zprávy | Anna Pecena
Není to vtip: české lékárny, drogerie i zdravotnické obchody začínají pořádat speciální „dny seniorů“. Právě v tyto dny si lidé v důchodovém věku mohou nakoupit vitamíny, doplňky stravy, kosmetiku či zdravotní pomůcky s výraznými slevami. A kdo to nevyužívá, přichází ročně o tisíce korun.
Jak funguje „den seniorů“
Jednou měsíčně vyhlásí lékárna nebo obchod speciální akci, která se týká jen seniorů. Stačí u pokladny ukázat občanku nebo kartu Senior Pas a sleva je vaše. Často jde o 10–20 % dolů z celé útraty, někde se přidávají i bonusy jako malý dárek nebo bezplatné měření tlaku či cukru v krvi.
Některé řetězce to pojímají jako celodenní akci, jiné mají jen několik hodin vyhrazených přímo pro starší zákazníky. V zahraničí se tento model osvědčil už dávno, teď se konečně začíná rozjíždět i u nás.
Proč se vyplatí sledovat termíny
Senioři, kteří si termíny „dne seniorů“ zapisují, ušetří nejvíc. Nákup doplňků stravy, hygieny i drogerie soustředí do jednoho dne, a rázem se jim na účtence ukáže sleva v řádu stokorun. Ročně to může dělat klidně i několik tisíc.
Například jeden z velkých řetězců lékáren v Praze nabízí první úterý v měsíci 15% slevu pro seniory na veškerý sortiment. Drogerie v Brně zase láká každého 15. dne v měsíci na slevy 20 % na kosmetiku a čistící prostředky. A v některých krajích se přidávají i supermarkety – tištění letáky mívají označený „senior den“ s výhodnými balíčky potravin a vitamínů.
Není to jen o penězích
„Den seniorů“ má i druhý rozměr – bývá spojen se zdravím. Lékárny nabízejí bezplatné měření krevního tlaku, konzultace s farmaceutem o lécích, někde i ochutnávky čajů na podporu imunity. Senior tak nejen nakoupí levněji, ale odchází i s užitečnou radou, kterou by jinak musel složitě shánět u lékaře.
Navíc jde o příležitost k setkávání – akce bývají plné lidí, vznikají tu přátelské rozhovory a sdílení zkušeností. Z běžného nákupu se tak stává společenská událost, která seniorům zpříjemní den.
Závěr:
Slevové „dny seniorů“ nejsou marketingovým trikem, ale chytrým nástrojem, jak snížit výdaje a zároveň podpořit zdraví. Stačí se zajímat, kdy je obchod pořádá, a naplánovat si větší nákup právě na ten den. Senioři tak mají jednou za měsíc příležitost získat nejen levnější produkty, ale i víc péče o své zdraví – a to se vyplatí.