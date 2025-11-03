A je to tady! V Číně už robot vítá hosty v hotelu – usměje se, uklidí i donese kufr
3. 11. 2025 – 9:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
V Číně už na recepci nečeká člověk, ale robot. Humanoidní XMAN-R1 vítá hosty v novém hotelu Shangri-La Traders u letiště v Šanghaji, kde se stará o úklid, rozváží jídlo i nosí kufry. Tvůrci tvrdí, že zvládá práci s přesností i úsměvem a bez jediné přestávky.
Ve světě hotelového sektoru se děje něco zásadního. V hotelu Shangri-La Traders Hotel Shanghai Hongqiao Airport u letiště Hongqiao v Šanghaji byl nasazen humanoidní servisní robot XMAN-R1 od společnosti Keenon Robotics – a nejde o experiment. Jde o plnohodnotný krok směrem k realitě, kde roboti zajišťují běžné hotelové služby.
Recepce, která dřív bývala doménou úsměvů, small talku a lidského doteku, se v Šanghaji proměnila v ukázku technologické preciznosti. Robot XMAN-R1 stojí za pultem, pohybuje se na kolečkách, reaguje na hlas, rozpoznává tváře a plynule komunikuje s hosty v čínštině i angličtině. Podle provozovatelů dokáže rozlišit, zda host přijíždí poprvé, nebo se vrací, a tomu přizpůsobí způsob přivítání.
Recepce bez lidí: Vítejte v éře robotů
Díky umělé inteligenci zvládá i orientaci v prostoru, takže se plynule přesouvá mezi lobby a výtahy, přebírá zavazadla, doprovází hosty na pokoj a poskytuje základní informace o hotelových službách. „Naším cílem není nahradit člověka, ale nabídnout nový standard efektivity a komfortu,“ uvedla pro čínská média firma Keenon Robotics, která se na servisní robotiku specializuje už přes deset let.
V hotelu přitom XMAN-R1 není jediný – doplňuje ho tým dalších robotů pro rozvoz jídla, úklid a manipulaci s objednávkami. Společně fungují jako sehraný orchestr, který udržuje hotel v chodu s minimálním lidským zásahem. Hosté se tak setkávají s novým druhem pohostinnosti – tichou, přesnou a naprosto vytrvalou.
Zatímco mnozí tuto změnu vítají jako náhled do budoucnosti, jiní upozorňují na rizika automatizace. Ta se dotýká jednoho z největších zaměstnavatelských odvětví – hotelnictví. A i když roboti jako XMAN-R1 zatím lidem jen pomáhají, otázka, kdy je začnou plně nahrazovat, visí ve vzduchu.
Co přesně umí XMAN-R1
Humanoidní robot XMAN-R1 je víc než jen futuristický experiment – jde o plnohodnotného člena hotelového týmu. Podle společnosti Keenon Robotics byl vyvinut na základě rozsáhlých dat a využívá model služební inteligence „Vision-Language-Action“ (VLA) společně se sofistikovaným systémem KEENON ProS, který mu umožňuje vnímat okolí, rozumět řeči a reagovat v reálném čase.
Robot umí vítat hosty u recepce, komunikovat v přirozeném jazyce, klást otázky, předávat uvítací dárky a přizpůsobit svůj projev typu návštěvníka. Díky rozpoznávání tváří a hlasu dokáže reagovat lidsky a navodit pocit osobního kontaktu – což je v prostředí automatizovaných služeb výjimečné.
Zajímavé je i to, že XMAN-R1 funguje ve spolupráci s dalšími roboty: rozváží jídlo, uklízí, přenáší kufry a zajišťuje provoz na pozadí. Dohromady tvoří robotický tým, který dokáže obsloužit desítky hostů najednou bez jediného výpadku.
Podle portálu Interesting Engineering tak hotel Shangri-La Traders v Šanghaji představuje první místo na světě, kde humanoidní robot pracuje bok po boku s roboty pro speciální účely a dohromady vytvářejí nový standard pohostinnosti, který může brzy změnit celý hotelový byznys.
Proč to dělají
Nasazení humanoidního robota XMAN-R1 není jen marketingový tah, ale promyšlená odpověď na výzvy, kterým čelí moderní hotelnictví. Hotely, zejména v rychle se rozvíjejících metropolích, jako je Šanghaj, zápasí s vysokou poptávkou po službách, nedostatkem personálu a potřebou udržet konzistentní kvalitu obsluhy. Automatizace a využití robotů tak představují cestu, jak optimalizovat lidské zdroje, snížit provozní náklady a zajistit, že se hostům dostane stejného komfortu 24 hodin denně.
Podle společnosti Keenon Robotics navíc nejde jen o praktické zefektivnění práce. Projekt XMAN-R1 je především demonstrací technologické vyspělosti – důkazem, že humanoidní roboti mohou fungovat v reálném prostředí, ne jen v laboratořích nebo na veletrzích.
Z pohledu firmy je to i strategický krok směrem k budoucnosti, kde se AI a robotika stanou běžnou součástí služeb. Keenon tímto projektem vysílá jasný signál: servisní roboti už nejsou experimentem, ale reálným řešením pro každodenní provoz.
Co to znamená pro zaměstnance a trh práce
Vstup humanoidních robotů, jako je XMAN-R1, do hotelnictví otevírá téma, které přesahuje technologii samotnou – mění podobu práce, jak ji známe. Role, které bývaly výhradně lidské – například recepční, pokojská či nosič zavazadel – se postupně transformují. Stále častěji je doplňuje stroj, který nezná únavu, chybu ani špatnou náladu.
To s sebou ale přináší i otázky: co se stane s lidmi, kteří tyto práce dříve vykonávali? Budou mít možnost přeškolení, nebo se ocitnou mimo hru? Podle odborníků z oblasti pracovního trhu zatím nejde o masové nahrazování lidí, ale o vznik tzv. hybridního modelu, kdy roboti doplňují lidský tým a přebírají rutinní a časově náročné úkoly.
Lidé se tak mohou soustředit na činnosti, které vyžadují empatii, kreativitu nebo rozhodovací schopnosti – tedy to, co umělá inteligence zatím plně nezvládá. Přesto se zdá, že automatizace služeb je nevyhnutelná a že sektor pohostinství bude v příštích letech čelit podobné transformaci, jakou už zažívá průmysl nebo doprava.
Kam to celé směřuje? Miliardový byznys nebo konec kariéry
Všechno směřuje k zásadní proměně – pro jedny zlatý důl, pro druhé hrozba ztráty práce. Humanoidní robot XMAN-R1 zatím jen vítá hosty a odváží kufry, ale symbolicky otevírá dveře do světa, kde efektivita vítězí nad lidskostí.
Pro technologické firmy jde o miliardový byznys, pro zaměstnance o nejistou budoucnost. Tam, kde se dřív cenil úsměv a empatie, nastupuje naprogramovaný servis bez emocí. A zatímco jedni mluví o pokroku, druzí tuší, že era, kdy robot přebírá kariéru člověka, už začala.