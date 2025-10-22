Robot s lidskou tváří válcuje modelky! Čínský zázrak Unitree H2 kráčí po molech jako opravdový člověk
22. 10. 2025 – 10:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Blíží se éra, v níž by za některé modely mohli modelky a modelové být nahrazeni roboty. Čínská společnost Unitree Robotics představila svůj nejnovější humanoidní model H2 — robot vysoký 180 cm, vážící přibližně 70 kg.
Ve zveřejněných ukázkách H2 tančí, předvádí bojové pohyby a kráčí běžně oblečený obchodní pasáží. Jeho pohyby včetně chůze jsou plynulé a natolik „lidské“, že podle médií předčí dosavadní roboty jiných firem.
Společnost dosud neuvedla kompletní technické parametry H2. Je však jasné, že jde o významný krok vpřed oproti předchozímu modelu H1, který dokázal běžet rychlostí až 3,3 m/s a podle dřívějších tvrzení i více než 5 m/s.
Nový model H2 však, místo aby se zaměřil primárně na maximální rychlost, podle firmy klade větší důraz na flexibilní a „organizované“ pohyby a celkově realističtější humanoidní vzhled a pohyb.
Robot na přehlídkovém mole? Dřív sci-fi, dnes realita
Ještě před pár lety by myšlenka robotů na přehlídkovém mole patřila do kategorie sci-fi filmů nebo odvážných vizí budoucnosti. Dnes se ale tenhle obraz stává skutečností. Humanoidní roboti, kteří dokážou napodobit lidský krok, mimiku i gesta, přepisují pravidla módního světa.
Technologie, jakou představila čínská společnost Unitree, může zásadně proměnit způsob, jak vznikají kampaně i přehlídky. Roboti s plynulým pohybem a realistickým výrazem zvládnou pózovat bez námahy, zopakovat ideální krok stokrát po sobě a nikdy neztratí formu. Fotografové, kteří dříve čekali hodiny na ten dokonalý záběr, teď mohou mít perfektní snímek během pár sekund.
A čemu se vlastně divíme? Dnes už běžně sledujeme prezentace, kde místo lidí sedí digitální avataři – a přesto věříme, že před námi stojí skutečný člověk, který nám produkt představuje. Možná jsme si na tu iluzi už prostě zvykli.
Modeling bez emocí?
Otázka ale zní: může být modeling bez emocí skutečně atraktivní? Lidská tvář má schopnost vyprávět příběh, který se dotkne emocí diváků – robot naproti tomu zůstává neustále dokonalý, ale prázdný. Zatímco v reklamě na futuristickou módu může humanoidní model působit efektně, ve světě haute couture nebo portrétní fotografie stále vítězí lidskost a přirozenost.
Některé značky však s experimenty již začaly. Na čínských i japonských přehlídkách se objevují roboti, kteří doprovázejí modelky, nebo předvádějí oděvy vytvořené umělou inteligencí. A módní domy zkoumají, jak ještě více AI propojit s estetikou – nejen jako nástroj, ale jako součást jejich módního příběhu.
Hrozba nebo evoluce?
Pro modelky a modely může být nástup humanoidů vnímaný jako konkurence. Jenže podle odborníků spíše než o nahrazení lidí půjde o rozšíření možností. „Robot nikdy nenahradí charisma, ale může doplnit prezentaci tam, kde člověk fyzicky nestačí,“ říká stylistka a futuristická designérka Mei Lin z Pekingu.
Humanoidní roboti by tak mohli představovat „nový typ modelů“ – ti, kteří nikdy nestárnou, neztrácí figuru a dokážou přizpůsobit vzhled aktuální kolekci během pár minut.
Móda budoucnosti a cenovka, která nikdy nespí
Za blyštivou fasádou technologické dokonalosti se skrývá i něco mnohem praktičtějšího – peníze. Robot se totiž neunaví, nepřijde pozdě, nepotřebuje hotel ani obědovou pauzu. A hlavně: nikdy si neřekne o vyšší honorář.
Pro módní značky, které každoročně utratí miliony za modelingové agentury, cestování a produkční týmy, je to neodolatelná představa. Jednorázová investice do humanoida se může vrátit mnohonásobně – zvlášť když ten stejný robot dokáže během jednoho dne nafotit kolekci pro tři různé značky a večer ještě vystoupit na virtuální přehlídce v Tokiu.
Náklady na provoz? Minimum. Stačí aktualizace softwaru a nový outfit z 3D tiskárny. Žádné diety, žádné modelkovské vrtochy, žádné „dnes se necítím ve formě“. Jen perfektní postoj, krok přesně na beat a úsměv naprogramovaný do tisíciny sekundy.
Otázkou ovšem zůstává, co všechno za tu efektivitu platíme. Móda byla vždy o emocích – o tom krátkém okamžiku, kdy se člověk na mole podívá do kamery a publikum ucítí něco skutečného.Tohle zatím žádný algoritmus neumí.A možná je dobře, že ne.