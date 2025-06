Zapomeňte na černou! Jana Švandová dokazuje, že nejen pastelové tóny jsou elixírem mladosti

27. 6. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Herečka Jana Švandová je živoucím důkazem, že žena může s věkem nejen zrát, ale doslova rozkvétat. Sama říká, že stárnutí je umění a ona ho ovládá s nadhledem. Miluje módu, sbírá kabelky, věří v sílu dobře zvolené rtěnky a nikdy nevynechá ranní rituál, který jí dodává jiskru do dne. Udržuje se v pohybu, pečuje o sebe s radostí a věří ve zdravou ženskou soudnost.Každým rokem a potvrzuje, že skutečná krása nemá nic společného s věkem, ale s tím, jak se o sebe staráme a jak se k sobě umíme chovat.

Tato neskutečně vitální dáma se narodila v Praze a původně toužila po archeologii. Osud ji však zavál k herectví, které vystudovala na JAMU v Brně. Už během studií si ji všimli režiséři, zaujala nejen krásou, ale i přirozeným šarmem a vnitřní energií. V 70. letech se stala českým sexsymbolem a ve svých pětačtyřiceti letech se odvážně nechala nafotit pro české vydání Playboye. Sama ale nikdy nestavěla jen na vzhledu, věděla, že krása je pomíjivá, a budovala si silnou hereckou dráhu. Dnes si užívá klidnější tempo, ráda cestuje, hraje golf, chodí na masáže a ráno nevyjde bez své oblíbené rtěnky. A hlavně si váží opravdových přátelství, která jí dávají oporu, smích i vděk za život, který žije naplno.

Herečka, která miluje módu a móda miluje ji

Už na první pohled je zřejmé, že Jana Švandová má k módě blízko. Nehoní se za trendy, ale obléká to, co jí sluší a co ji vystihuje. A právě v tom tkví její stylová síla. Co je ale skutečně obdivuhodné, je její schopnost nosit oblíbené kousky opakovaně a stále s grácií. Dává tak najevo, že skutečný vkus nespočívá v množství, ale ve vztahu k věcem, které nám dávají smysl. Miluje kabelky a má jich doma celou sbírku. Některé pečlivě schovává, jiné s radostí posílá dál, sestrám a dalším členkám v rodině. Módu si užívá jako součást sebe. Ne jako pozlátko, ale jako prostor, kde může být sama sebou. A možná právě proto působí tak přirozeně a autenticky.

Jemnost a pastelový tón jako stylový podpis zralé elegance

Pastelové odstíny jsou její tajnou zbraní. Jana Švandová dobře ví, že tóny světle modré, zářivě oranžové, ale i jemné odstíny šedivé a pudrově růžové dokážou rozzářit tvář, působí mladistvě a zároveň sofistikovaně. Právě v těchto barvách často volí halenky, šaty nebo saka, které krásně ladí s jejími světlými vlasy a podtrhují její jiskru v očích plnou energie.

zdroj: Profimedia

Do světa stylu vstupuje nový tón, jmenuje se Švandová

Jana Švandová v oranžové doslova září. V módním slovníku by si tahle barva zasloužila vlastní jméno – odstín Švandová. Je to tón energie, radosti a chuti do života. Maxišaty košilového střihu působí ležérně a zároveň velmi kultivovaně. Jejich vzdušnost nechává vyniknout nejen sytému odstínu, ale i samotné nositelce – ženě, která věří v sílu vlastního stylu.

Jemně vzorovaný šál v korálově pudrovém tónu celý outfit zjemňuje, zatímco výrazné královsky modré balerínky se širokým ozdobným páskem přidávají nečekaný šmrnc. Všimněte si detailu, ozdobný pásek na botách ladí s růžovo-korálovou barvou šálu. Náhoda? U Jany Švandové sotva. Právě takové promyšlené maličkosti dávají jejím outfitům hloubku a stylovou inteligenci. Kabelka na zlatém řetízku outfit neruší, spíš ho jemně dotváří a uzemňuje.

zdroj: Profimedia

Modrý minimalismus, který si nepotřebuje nic dokazovat

Sametově modrá jako odlesk večerní oblohy. Šaty z lehce lesklého materiálu padají měkce k zemi a jejich střih působí téměř architektonicky – volný, promyšlený, s jemnými sklady, které dávají pohybu rytmus.

Outfit doplňuje černá kabelka se saténovou mašlí, jemný akcent ženskosti, který outfit zjemňuje, aniž by ho zatěžoval. Kontrastní balerínky s lakovaným povrchem a zlatou sponou podtrhují celkový look. Jsou pohodlné, ale s jasným názorem.

Celý styling je ukázkou zralého módního myšlení, kde každý detail ladí, ale není prvoplánový. Nic tu nevyčnívá, přesto si všimnete všeho. Vlasy jsou jemně rozvlněné, s lehkostí, která dává tušit vnitřní nadhled a stylovou jistotu. Tady se nehraje na věk. Tady se hraje na eleganci s podtextem svobody.

zdroj: Profimedia

Pudrová a vínová - rafinované spojení

Pudrově růžový kostým s jemnou strukturou působí jako pocta klasickému stylu, který nestárne. Zavinutí kolem krku, měkké linie a přesně střižená silueta vytvářejí dojem kultivovanosti.. Celek připomíná moderní verzi francouzské krejčoviny – sofistikované, ale neokázalé, založené na práci s tvary, proporcemi a ženskostí.

Doplňky ladí v tónu i náladě: vínové semišové lodičky dodávají modelu dojem rafinovanosti. Vlasy uhlazené do elegantního drdolu nechávají vyniknout límci i výrazu. Spojení pudrové růžové a vínové funguje překvapivě harmonicky – jemnost jedné barvy je vyvážena hloubkou té druhé.

zdroj: profimedie

V pískové paletě najdete víc, než byste čekali

Lehký kostým v jemných pískově-šedých tónech dokazuje, že i minimalistický styling může působit elegantně a promyšleně. Sako z přírodního materiálu, lehce rozšířené ve spodní části, volně kopíruje siluetu a vytváří dojem pohybu a ležérního komfortu. Nepravidelný lem, ohrnuté rukávy a kapsy s bílým detailem dodávají outfitu uvolněnost, která nepůsobí nedbale, ale vědomě a stylově vyváženě.

Úzké kalhoty ve stejném tónu pomáhají opticky prodloužit postavu a společně s černými elastickými kotníkovými botami vytvářejí pevný základ, který kontrastuje s jemností horní části. Pod sakem se rýsuje tenký pletený top, který celý outfit sjednocuje a zahaluje do příjemné, přirozené barevné harmonie.

Úsměv, zlatý řetízek a sluneční brýle ve vlasech doplňují celý look s nenápadnou lehkostí. Nejde o okázalost, ale o vědomý styl ženy, která ví, že elegance nemusí být výrazná, aby byla zapamatovatelná.

zdroj: Profimedia

Bílá jako manifest autenticity

V bílé Jana Švandová přitahuje pozornost s nenucenou elegancí. Její outfit je manifestací jednoduchosti, která nepostrádá styl ani lehkost. Pruhovaný svetr v jemné kombinaci bílé a světle šedé působí svěže, ale zároveň kultivovaně, přesně tak, jak se na letní městské dny hodí. Kalhoty v čistě bílé s decentní šňůrkou v pase navazují na uvolněný tón outfitu, přesto si zachovávají tvarovou přesnost.

Bílé pletené slip-on tenisky celek příjemně uzemňují a podtrhují jeho pohodlný charakter. Zanechává dojem ženské přirozenosti. Sluneční brýle a zlatý řetízek už jen stvrzují to, co je zřejmé na první pohled: styl je to, co si člověk nese uvnitř a Jana to jen potvrzuje.

Vždy je poznat, když žena ví, co přesně chce říct, stejně jako Jana Švandová. Každý její outfit nese jasný vzkaz, ať už jde o ležérní kombinaci na víkend, pastelový kostým nebo výrazný večerní model. Módu nevnímá jako přehlídku trendů, ale jako způsob, jak vyjádřit náladu, energii i postoj. Své módní kousky si vozí z Itálie, ale často na ně narazí i úplnou náhodou, a právě v tom je celé tajemství. Odvážit se, vystoupit ze zajetých barev i střihů a dát šanci i tomu, co jsme dosud nezkusily. Protože co když právě ten kousek, který bychom si dřív netroufly obléknout, bude tím, ve kterém zanecháme dojem a samy sebe najdeme trochu jinak a nově.