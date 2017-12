Babiš neuspěl u Pirátů ani SPD. Zbavte se Šlechtové, žádá Okamura

- Aktuality autor: šar

Hnutí SPD nepodpoří menšinovou vládu ANO, a to ani odchodem ze sálu. Po jednání se zástupci ANO to řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura. Poslanci SPD budou podle něj hlasovat proti vzniku vlády s důvěrou kvůli programovým rozporům i personálním výhradám, například vůči ministryni obrany Karle Šlechtové. Vládu ANO nepodpoří ani Piráti, podle premiéra Andreje Babiše může vláda patrně počítat jen s podporou komunistů.

Hnutí SPD chce, aby se Karla Šlechtová omluvila za výrok přirovnávající SPD k fašistům, nebo aby ve vládě nebyla. Výhrady má i k ministru dopravy Danu Ťokovi a zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Ťok jako ministr dopravy, podle Okamury nebyl úspěšný, když postavil málo dálnic. Vadí mu také Vojtěchův návrh na rušení některých nemocnic.

Babiš považuje Okamurovy požadavky na personální změny v kabinetu za nemístné. Vymáháním případné omluvy od Šlechtové se zabývat nechce. "To je jejich problém, to nebudu řešit," řekl později novinářům.

Pokud by Babiš potom, co by nezískal důvěru pro první kabinet, sestavoval vládu podruhé, SPD je připravena pokračovat v rozhovorech. "Co se týká druhého kola, vše je otevřené," řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Dnes se o tom podle něj diskuse nevedla.

"V této fázi, kdy máme programové a personální rozpory, tak jsme se rozhodli, že tato vláda nesplňuje programové a personální představy našeho hnutí. Rozhodli jsme se, že menšinovou vládu nepodpoříme, a to ani odchodem ze sálu," uvedl Okamura. Nemělo by se tak stát, že by vláda získala důvěru díky podpoře KSČM a současnému snížení počtu poslanců v sále při hlasování.

Debatu o programových tezích s Babišem si ve čtvrtek Okamura pochvaloval, podle něj byla důkladná, stále ale panují rozpory s některými programovými body SPD. ANO například nesouhlasí s parametry zákona o referendu, který SPD navrhuje, nesouhlasí ani s možností hlasovat o vystoupení z EU. ANO také nechce zrušit státní příspěvky pro některé politické neziskové organizace.

SPD podle Okamury nemůže vedle programových rozporů Babišovu vládu podpořit i kvůli jejímu obsazení.

Neodejdou ani Piráti

Také Piráti jednobarevnou vládu Andreje Babiše nepodpoří ani tím, že by při hlasování o její důvěře odešli ze sálu, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jeho strana chce však hledat programové shody a přišla se čtyřmi body, které je třeba prioritně prosazovat, i když vláda nedostane důvěru. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek jmenoval zveřejňování smluv ČEZ v registru smluv, omezení politických "trafik" ve státních firmách, změny v exekucích a boj proti evropským daňovým rájům.

Bartoš připomněl, že poprvé od voleb se schůzky ANO s Piráty osobně zúčastnil Babiš. K podpoře své vlády však stranu nepřesvědčil. "My jsme zopakovali svou pozici, že budeme konstruktivní opozice, budeme hledat programové shody, ale jednobarevnou vládu nepodpoříme ani ji nebudeme tolerovat tím, že bychom odešli ze sálu," uvedl Bartoš. Strategie Pirátů podle něj zůstává stejná i pro případný druhý pokus skládání vlády.

Piráti nechtějí být kverulantskou blokační opozicí, řekl Bartoš. Představili proto představitelům ANO několik bodů, které je reálné prosazovat hned i v případě, že vlády nebude mít důvěru sněmovny. "Jedná se o specifické, měřitelné cíle, určené nějakým časovým intervalem," řekl předseda Pirátů.

Předložit novelu, která by zakotvila do zákona povinnost energetické společnosti ČEZ zveřejňovat smlouvy v registru, chtějí Piráti v lednu. "Předchozí vláda je chtěla utajovat, schválila výjimku," uvedl Michálek. V únoru má následovat zákon, který by stanovil požadavky pro členy orgánů státních firem. Podle Pirátů je totiž v současnosti obsazují političtí "tafikanti", kteří díky tomu vydělávají stovky tisíc korun a neodvádí odpovídající práci.

V březnu chtějí Piráti začít řešit systém exekucí, především problém toho, že stejní lidé čelí řadě řízení současně u různých exekutorských úřadů. "Novela by stanovila místní příslušnost exekutorů," zmínil Michálek. Babiše pak Piráti požádali, aby na úrovni EU řešil nestandardní daňovou úpravu na Kypru, v Lucembursku či Irsku, které umožňují vybraným firmám neplatit daně v Česku. "Věřím, že pro tyto čtyři body získáme podporu," uvedl.

Představitelé ANO podle Pirátů na schůzce zmiňovali to, že chtějí na prvním místě upravit služební zákon a kompetenční zákon a prosadit zákon o liniových stavbách.

Zbývají jen komunisté?

"Strany a hnutí, s kterými jsme jednali, mají jasné návrhy. Chtějí zůstat v opozici a my ve vládě to máme odpracovat," řekl pak Babiš novinářům po dnešních schůzkách s SPD a Piráty. V předchozích dnech se setkal i s ostatními sněmovními stranami s výjimkou TOP 09, jednání s ní z časových důvodů odložil na leden. TOP 09 ale už předem, jako většina ostatních stran, jasně deklarovala, že menšinovou vládu ANO nepodpoří.

Na jednáních pouze KSČM vyslovila ochotu uvažovat za splnění jistých programových podmínek o toleranci vlády. "Ostatní to odmítli, uvidíme, jestli se to v lednu změní nebo ne," řekl Babiš.

Nechtěl předjímat, jestli by měl větší šanci na získání důvěry při druhém pokusu o sestavení vlády, který mu předem přislíbil prezident Miloš Zeman pro případ, že by první kabinet ANO ve sněmovně neuspěl. Podle něj bude mít na vývoj vliv i lednový kongres ODS a únorový sjezd ČSSD.