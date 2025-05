Pozor při kousání do čokoládových zajíčků. Mladá žena na to doplatila

8. 5. 2025 – 10:46 | Zpravodajství | Alex Vávra

Těšila se na velikonoční sladkost, ale místo radosti přišel děs, pláč a půl hodiny nad toaletou. To, co objevila uvnitř čokoládového zajíčka, by nechtěl najít nikdo z nás.

Jedna obyčejná velikonoční pochoutka se změnila v noční můru, na kterou její oběť jen tak nezapomene. Mladá žena z Gold Coast jménem Chy zažila při pojídání čokoládového zajíčka od značky Cadbury takový šok, že skončila půl hodiny zvracející nad toaletou. Co ji k tomu dohnalo? Nečekaný a odporný nález přímo uvnitř sladké figurky, kterou si koupila na Velikonoce.

„Sedla jsem si, otevřela zajíčka a začala jíst uši. Chtěla jsem si vzít další sousto a ucítila jsem něco, co jsem považovala za vlas,“ popsala Chy. V obýváku si rozsvítila blesk na mobilu a zapnula nahrávání, protože ji její instinkty varovaly. A měla pravdu – opravdu to vypadalo jako vlas. „Okamžitě se mi chtělo zvracet a rozbrečela jsem se, protože už tak mám obrovský problém s jídlem,“ přiznala. Jenže to nejhorší teprve přišlo. Když si zajíčka vzala pod silnější světlo, objevila uvnitř cosi mnohem děsivějšího než obyčejný vlas. „Viděla jsem něco jako pavučiny a tak jsem se snažila to natočit. Jenže jsem si nevšimla, co je úplně dole!“ Co tam bylo? „Živý brouk. Červ. Mol potravinový, co se hýbal. Mrtví jedinci. A něco, co vypadalo jako jejich výkaly.“ Popis, který obrátí žaludek i otrlému žaludku.

Video, které natočila, zachycuje i její naprostý šok. „Hned jsem to položila a strávila půl hodiny zvracením. A pak jsem se sama nutila dál, protože jsem byla v takovém stresu, vyděšená a naprosto znechucená.“ Nedokázala si už ale vzpomenout, ve kterém obchodě čokoládu koupila – zmínila jen, že šlo buď o Pimpamu, nebo Coomeru Westfield. Proto se rozhodla kontaktovat přímo Cadbury. Značka reagovala – přiznala, že šlo o tzv. zavíječe indického, běžného škůdce v potravinách po celém světě. Nabídli jí dárkovou kartu v hodnotě 30 dolarů, což však Chy považuje za směšné. „Odpověděla jsem, že to není přiměřené a chtěla jsem vědět, jak těmto věcem předcházejí,“ řekla.

Cadbury tvrdí, že šlo o ojedinělý případ. „Zajistili jsme odbornou podporu a vyšetřováním jsme zjistili, že šlo o izolovaný incident. Spotřebitelce jsme se omluvili,“ uvedl mluvčí společnosti. Firma dodává, že po opuštění výrobního závodu už nemůže mít nad produktem plnou kontrolu. Jenže Chy tomu nevěří. Po zveřejnění svého zážitku ve facebookové skupině se jí ozvaly desítky dalších žen. „Více než dvacet z nich mi napsalo, že se jim letos stalo něco podobného – pavučiny, plíseň, červi uvnitř čokolád. Nemusí to být problém jen Cadbury, ale rozhodně to není ojedinělé.“ Chy teď chce hlavně jediné – aby si lidé dávali pozor. „Doufám, že to lidi upozorní. A upřímně, při dnešních cenách čokolády a vůbec všeho by se takové věci prostě dít neměly.“ Velikonoce by měly být svátky radosti – ne trauma na celý život.