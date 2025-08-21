10 animovaných filmů, které změní váš pohled na život! Pouštíte je doma dětem?
21. 8. 2025 – 11:00 | Magazín | Žanet Ka
Animace nemusí být jen zábava pro děti. Některé kreslené filmy dokážou klást stejně hluboké otázky jako romány či filosofické eseje. Od Pixaru po Studio Ghibli pomáhají přemýšlet o smyslu života, podstatě pocitů, vztahů a vnitřního světa každého z nás. Ponořte se do těchto příběhů, abyste objevili nové aspekty života a nechali se inspirovat k osobním objevům.
Filozofické kreslené filmy nejsou jen zábavou, ale také důvodem k zamyšlení nad životem, pocity a smyslem. Tento výběr obsahuje 10 animovaných příběhů, které se hluboce dotýkají duše a nutí vás přehodnotit známé věci, čímž otevírají nové obzory v porozumění světu i sobě samým.
Duše (Soul, 2020)- když smysl není v cíli, ale v cestě
Pixarovský snímek, oceněný Oscarem za nejlepší animovaný film, otevírá téma smyslu existence. Učitel hudby Joe Gardner se ocitá mezi životem a smrtí, zatímco pátrá po své „velké životní misi“. Film boří mýtus, že každý má jen jeden velký účel- ukazuje, že život má hodnotu v maličkostech a každodenních okamžicích.
V hlavě (Inside Out, 2015)- emoce jako stavebnice duše
Režisér Pete Docter se inspiroval dospíváním vlastní dcery. Pixar tu mistrně ukazuje, že žádná emoce není zbytečná. Radost i smutek se doplňují, a teprve jejich souhra tvoří plnohodnotný život. „Inside Out“ získal Oscara a stal se jedním z nejdiskutovanějších animovaných filmů poslední dekády.
VALL-I - Wall-E (2008)- robot, který nám nastavuje zrcadlo
Jemný příběh o osamělém robotovi z postapokalyptické Země, plné odpadků a ekologických varování. Film je podobenstvím o lásce, naději i lidské pasivitě. Tichý, ale nesmírně silný snímek, který byl zařazen mezi 100 nejlepších amerických filmů všech dob (AFI).
Brendan a tajemství Kellsu (The Secret of Kells, 2009)- krása proti strachu
Irský animovaný klenot inspirovaný skutečnou Knihou z Kellsu. Vizuálně připomíná středověké iluminace, dějově pak ukazuje, že před světem nás neochrání zdi, ale odvaha a představivost. Nominace na Oscara jen potvrdila jeho mimořádnost.
O myšce a medvědovi (Ernest & Celestine, 2012)- přátelství bez hranic
Francouzsko-belgický film s akvarelovou estetikou získal Césara i oscarovou nominaci. Příběh o zakázaném přátelství myšky a medvěda je metaforou tolerance, svobody a boje proti předsudkům. Připomíná, že někdy je největší revolucí prostě se navzájem poslouchat.
Až na severní pól (Tout en haut du monde, 2015)- odvaha jít vlastní cestou
Dobrodružství mladé aristokratky Saši na konci 19. století je nejen cestou za dědečkovým odkazem, ale i hledáním vlastní identity. Minimalistická animace umocňuje chlad Arktidy a zároveň podtrhuje vnitřní sílu hrdinky. Film získal Césara za nejlepší animaci.
Klaus (2019)- laskavost jako motor změny
Moderní pohled na zrod vánoční legendy. Jesper, zhýčkaný syn poštovního magnáta, se v zapomenutém městečku stane součástí proměny celé komunity. Snímek studia Netflix byl nominován na Oscara a ukazuje, že jeden nezištný čin může spustit řetězovou reakci dobra.
Červená želva (La Tortue rouge, 2016)- meditace o životě a smrti
Bezeslovná evropsko-japonská spolupráce (Studio Ghibli + Michael Dudok de Wit), která vypráví o cyklech života, přijetí a harmonii s přírodou. Získala Cenu zvláštní poroty v Cannes. Film připomíná, že smysl nehledejme v útěku, ale v soužití s tím, co nám bylo dáno.
Zvedá se vítr- Kaze tačinu (The Wind Rises, 2013)- sny, které bolí
Hayao Miyazaki tu vzdává poctu konstruktérovi Džiru Horikošimu, tvůrci letadel Zero. Není to ale film o válce, nýbrž o snech a ceně, kterou za ně člověk platí. Láska i práce tu mají podobu krásy i bolesti, stejně pomíjivých jako letadlo v bouři. Inspiraci našel Miyazaki v básni Paula Valéryho: „Vítr stoupá- musíme žít.“
Persepolis (2007)- hledání identity mezi dvěma světy
Autobiografický snímek Marjane Satrapiové podle jejího grafického románu. Černobílá animace podtrhuje kontrast mezi svobodou a útlakem. Marjanin příběh o dospívání v Íránu a Evropě je výpovědí o tom, že svoboda není geografické místo, ale odvaha být sama sebou. Film získal Cenu poroty v Cannes a nominaci na Oscara.
Animace není jen prostředek k dětským příběhům, v rukou tvůrců se stává poetickým jazykem, který dokáže vyjádřit i ty nejhlubší filozofické otázky. Každý z těchto filmů je pozvánkou k zamyšlení nad smyslem života, křehkostí štěstí, krásou i bolestí existence. A možná právě proto nás animace někdy dokáže zasáhnout ještě víc než hraný film.