Na letišti končí Češi zbytečně v problémech. Může za to drobný detail v kufru
18. 8. 2025 – 13:00 | Magazín | Žanet Ka
Letní dovolené lákají k moři i do exotiky, ale cesta k nim bývá někdy náročnější než samotný pobyt. Letiště s přísnými kontrolami, dlouhými frontami a neúprosnými pravidly dokáže vyvolat stres i u zkušených cestovatelů. Méně znalé pak nejčastěji zaskočí předpisy kolem jediné věci, bez které si cestu těžko představit.
Letiště má svá neúprosná pravidla a Češi na ně často doplácejí. Přitom jde o drobnost, kterou máme všichni v tašce: powerbanku. Pokud skončí na špatném místě, můžete si zkazit dovolenou ještě dřív, než letadlo vzlétne. Stačí ale znát jednoduché pravidlo a vyhnete se tak zbytečným komplikacím.
Kapesní pomocník, který se může obrátit proti vám
Telefon vybíjí, tablet hlásí posledních 5 %, notebook křičí po nabíječce… powerbanka je na cestách jistota. Ale právě ona se často stává kamenem úrazu.Na palubu ji vzít smíte, ale jen v příručním zavazadle. V odbaveném kufru je přísně zakázaná.
Důvodem jsou lithiové články. Pokud by se poškodily nebo přehřály, mohou začít hořet. V nákladovém prostoru letadla by si toho nikdo nevšiml, zatímco v kabině dokáže posádka okamžitě zasáhnout.
Co dovolí aerolinka? Záleží, s kým letíte
Zatímco jedna společnost toleruje jen jedinou powerbanku, jiná povoluje dvě. Obvyklým limitem je kapacita do 100 Wh. Proto se před cestou vyplatí projít si podmínky své aerolinky, protože rozdíly mohou být překvapivé.Výkon zjistíte na štítku powerbanky, případně v návodu nebo u výrobce. Ti spolehlivější jej uvádějí přímo na těle zařízení spolu s bezpečnostními značkami.
Jak se vyhnout potížím při kontrole
- Mějte powerbanku po ruce- stejně jako notebook nebo tekutiny ji budete muset vyjmout.
- Přiložte důkaz- doklad o koupi nebo technické údaje mohou předejít pochybnostem bezpečnostních pracovníků.
- Chraňte ji- obal, zakryté konektory a nepoškozený stav jsou základní podmínkou. Jakmile vypadá opotřebovaně, riskujete její zabavení.
A co během letu?
Dobíjení je samozřejmě možné. Jen pokud by se zařízení začalo nezvykle zahřívat nebo by reagovalo zvláštně, ihned oslovte palubní personál. Ten je připraven řešit i situace, které jsou jako noční můra, například požár elektroniky.
Krátké shrnutí na cestu
Powerbanka je věc, bez které by se cestovalo těžko. Ale stejně tak může být důvodem k nepříjemným komplikacím. Řiďte se jednoduchým pravidlem, že vždy patří do příručního zavazadla a máte vyhráno. Až pak už si můžete dovolit jediný luxus: soustředit se na to, kam vlastně letíte.
- Povoleno jen v příručním zavazadle- nikdy ne v odbaveném kufru.
- Kapacita max. 100 Wh (u většiny aerolinek).
- Počet kusů- obvykle 1 ks na osobu, u některých společností až 2 ks.
- Doklad o koupi se hodí- můžete tak snadno doložit kapacitu.
- Powerbanka nesmí být poškozená a měla by mít kryté konektory.
- Obal chrání proti zkratu- doporučené při přepravě.
- Použití během letu je povoleno, ale při přehřátí nebo závadě ihned informujte posádku.