Zuzana Bubílková měla těžké Vánoce. Zasáhla ji smrt v rodině

V životě známé české moderátorky a bavičky Zuzany Bubílkové nadešlo nelehké období. Krátce před Vánocemi totiž ve věku úctyhodných 93 let zemřela její milovaná maminka Ludmila. Ztráta to byla o to bolestivější, že spolu měly obě ženy vřelý a výjimečně blízký vztah. Zlá novina navíc dorazila na konci roku, který byl už tak pro Zuzanu i její rodinu velmi náročný – maminka prodělala mozkovou mrtvici a po propuštění z nemocnice musela být pod neustálým lékařským dohledem, protože se u ní objevily halucinace.

Zuzana se snažila mamince co nejvíce pomoci a na podzim minulého roku ji proto svěřila do specializovaného zařízení, kde měla podstoupit rehabilitaci a zlepšit svůj zdravotní stav. „Právě jsem odvezla maminku do ústavu, kde by se měla rozcvičit. Už se jí zlepšily následky mrtvice, tak uvidíme, jak dlouho tam bude. Doufám, že na Vánoce bude s námi doma,“ svěřila se tehdy Zuzana médiím.

Bohužel, před Vánocemi přišla ta nejhorší zpráva – její maminka umřela. Zuzana se nyní ještě stará o svého tatínka, který měl s Ludmilou takový vztah, o jakém nejspíš všichni sníme. Však posuďte sami, je to jak z pohádky – s Ludmilou se seznámili v pouhých 16 letech a pak strávili neuvěřitelných 77 let ve společném a láskyplném soužití.

Zuzana má také syna, který žije v Americe. Původně tam plánovala po svátcích odjet, aby mohla strávit několik týdnů s rodinou. „V lednu, pokud to půjde, bych chtěla odjet do Ameriky na dva až tři týdny,“ uvedla na podzim. Nyní se však zdá pravděpodobnější, že syn přijede do České republiky, aby se mohl naposled rozloučit se svou milovanou babičkou a také samozřejmě podpořit maminku v těžkých chvílích.