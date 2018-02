Zubní kazy se už na české periférii neschovají. Ministerstvo tam pošle zubaře

I když je v Česku přes osm tisíc zubařů, více než polovina jich sídlí v Praze a krajských městech. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo tuto regionální nerovnováhu napravit. Aby nalákalo zubaře do okresních měst a odlehlejších oblastí, přispěje na novou ordinaci až 1,2 milionu korun. Ministr v demisi Vojtěch Adam počítá, že během následujících čtyř let by mohl mezi stomatology rozdělit až 100 milionů korun.