Umění & investice

Zdá se to celkem snadné, nakoupit za dobrou cenu kvalitní umělecké dílo a za pár let (v horším případě za pár desetiletí) je prodat a slušně vydělat. Tak samozřejmé to ale není, jak to může zprvu vypadat. V čem je háček? Možná byste byli spíš úspěšní jako věštci nebo věštkyně, než by se vám podařilo vydělat investicí do umění na barák :)

Jako v ostatních odvětvích to chce v každém případě informace, znalost prostředí a nejlépe i dávku intuice nebo rovnou vytříbený cit, abyste poznali potenciál umělce. Za popularitou může být samotná tvorba, kterou uzná odborná veřejnost, anebo úspěšný marketing, kdy strmý růst ceny nepotřebuje uznání znalců. Budete-li nakupovat v uměleckých galeriích a na aukcích, budou ceny u kvalitních či současně módních děl enormní, a to nemluvíme o aukčních přirážkách, které beze studu mohou dosahovat i čtvrtiny hodnoty díla. Zatím jsme Vám tedy moc neporadili. Jedna možnost nás ale napadá. S charitativními aukcemi jste se už možná setkali a bez loga dané aukční síně byste ani nepoznali rozdíl. Spíš by vás překvapila neobvyklá díla, která umělci občas do takových aukcí poskytují. A všimli jste si cen? Zpravidla jsou velmi příznivé a navíc u slušné charitativní aukce neplatíte aukční přirážku. Nevěříte? Pro ilustraci jsme pro Vás vybrali několik konkrétních příkladů, jak na umění vydělat. Karel Gott | Příběh Ramony Berlín, olej na plátně, 29 × 39 cm, v rámu, 1998, vyvolávací cena: 150 000 Kč | zdroj: www.AukceSance.cz Dílo se zajímavým příběhem, který Karla Gotta k vytvoření inspiroval, se objevilo v roce 2013 v charitativní aukci Projektu Šance v Galerii Vltavín a prodalo se za vyvolávací cenu 150 000 Kč. V roce 2020 se dílo dostalo do aukce Adolf Loos Apartment and Gallery pod názvem Milenci ve sprše s vyvolávací cenou 295 000 Kč a tržní odhadní cenou 400 000–500 000 Kč. Prodalo se sice za vyvolávací cenu, dražitel však musel celkem zaplatit 356 950 Kč, aby uhradil aukční poplatky. Krištof Kintera | Expert for problems, kresba, polyester na papíře, 100 × 70 cm, 2012 | zdroj: www.AukceSance.cz V roce 2014 měli při charitativní aukci v Projektu Šance málem problém dílo prodat za vyvolávací cenu 40 000 Kč. V mezičase se z uznávaného Krištofa Kintery stala umělecká superstar, k čemuž mu napomohla veleúspěšná výstava v Galerii Rudolfinum, jež se stala nejnavštěvovanější výstavou v Česku za poslední čtyři roky. Hodnota díla by dnes mohla atakovat hranici 150 000–200 000 Kč. Jaroslava Brychtová, Stanislav Libenský | Kužel, tavené a broušené sklo, 52 × 38 × 16 cm, 1995–2012 | zdroj: www.AukceSance.cz V roce 2012 se dílo prodávalo v charitativní aukci Projektu Šance s vyvolávací cenou 95 000 Kč. Nakonec se vydražilo za 310 000 Kč a jeho odhadní cena se dnes pohybuje někde mezi 500 000–750 000 Kč. Olbram Zoubek | Rektor, dusaný, částečně zlacený cement, v. 72 cm, 2002–2015 | zdroj: www.AukceSance.cz Mistra Olbrama Zoubka nemůžeme vynechat. Jeho díla se v charitativních aukcích prodávala celkem často. Když ještě žil, mohli jste podobnou sochu přímo v ateliéru koupit za 25 000 Kč. Jakmile jste při odchodu překročili práh ateliéru, cena díla se samovolně zvedla na 50 000 Kč a při aukci mohla dosáhnout až 75 000 Kč. Dnes má dílo hodnotu 150 000 až 250 000 Kč.

Na otázku, proč pomáhá, mistr lakonicky odpověděl: „Dobré srdce.“ Letošní charitativní aukce Umělci „dětem ulice“ 2020 uvádí dohromady čtyřicet dva aukčních položek od více než dvou desítek renomovaných, ale i nadějných umělců. Vedle hravého Petra Nikla, expresivního Josefa Bolfa, zasněného Jana Híska a syrového Krištofa Kintery stojí i mimořádně úspěšný Patrik Hábl. Aukce neopomíjí žádný druh výtvarných děl. Nabízeny jsou obrazy a grafiky v různých technikách, kresby, sochy, sklo nebo akvarely s vyvolávací cenou od jedné koruny. Na své si tudíž přijdou začínající sběratelé hledající zaručenou investici, stejně jako ti zkušení, kteří se dlouhodobě zaměřují na specifická umělecká díla. Kdo v letošní charitativní aukci Projektu Šance bude tou dobrou investicí? Na začátku článku jste mohli vidět skvělé dílo Josefa Bolfa, které vytvořil speciálně na podporu „dětí ulice“, jimž se Projekt Šance snaží pomáhat. Autor patří mezi nejoblíbenější umělce českých sběratelů, což mnohé naznačuje. Patrik Hábl | Stříbrné pohoří, olej na papíře, 100 × 70 cm, 2013, vyvolávací cena: 38 000 Kč, odhadní cena: 40 000–45 000 Kč | zdroj: www.AukceSance.cz Patrik Hábl nedávno dokončil nepřehlédnutelnou fresku Vodopád na stěně panelového domu na Žižkově. O jeho mimořádné úspěšnosti svědčí ale především již druhé zařazení do prestižní aukce Sotheby’s v New Yorku, do níž jsou dražená díla vybírána velmi pečlivě. Pokud se v nich daný umělec objeví, znamená to rychlý nárůst tržní hodnoty jeho tvorby. S nákupem jeho děl se tedy nevyplatí otálet. Další informace nejen o autorovi naleznete na www.AukceSance.cz. Martin Janecký | bez názvu, ručně tvarované sklo metodou tvarování sklářské bubliny zevnitř, v. 31 × š. 14 cm, 2018, vyvolávací cena: 60 000 Kč, odhadní cena: 140 000–145 000 Kč | zdroj: www.AukceSance.cz Milovníci skleněného umění jistě docení preciznost ručně tvarované a vysoce realistické skleněné PLASTIKY od Martina Janeckého, který tvoří SOCHY metodou tvarování sklářské bubliny zevnitř. Martin Janecký působil převážnou část své dosavadní umělecké dráhy v zahraničí, převážně v USA, kde si mezi galeristy, sběrateli i milovníky skla vydobyl poměrně záhy své jméno. Jeho inovativní sochařský přístup ve skle, kdy horké sklo na píšťale tvaruje zevnitř i vně do nejmenších detailů, dává vzniknout jedinečným vysoce realistickým dílům. Martin se v roce 2019 vrátil zpět do Česka, na Malé Straně postavil vlastní sklářské studio a postupně se stále více prosazuje také u českých sběratelů. Je jisté, že nákupem tohoto díla neproděláte. Spíše naopak… Richard Štipl | Tři hlavy ̶ Dýchání, plastika, v. 23 × š. 37,5 × h. 14,5 cm, 2020, v uzavřeném boxu pod muzeálním sklem, vyvolávací cena: 49 000 Kč, odhadní cena: 100 000–150 000 Kč | zdroj: www.AukceSance.cz Richard Štipl je dalším zajímavým autorem, jehož pověst je ve světě výraznější než v České republice. Snad i neznalec vidí nesporný talent a mistrovskou tvorbu, která je založena na unikátním výrazu a technice, které jinde nespatříme. S jeho voskovými studiemi obličejových grimas, které vytváří za naprostého soustředění s využitím tří zrcadel, se můžeme setkat na mnoha výstavách po boku nejvyššího světového umění dneška. Z aukčního textu k umělci: „Vzhledem k dlouhodobě významnému postavení autora na světové i české scéně je velmi vhodné investovat do jeho děl.“ Co k tomu dodat víc. Marian Kay | diptych: Love & Hate, akvarel, 59 × 79 cm, pod muzeálním sklem, 2020, vyvolávací cena: 10 000 Kč, odhadní cena: 25 000–30 000 Kč | zdroj: www.AukceSance.cz Jak to bude s dalším vývojem díla, které vytváří Marian Kay, je přiléhavá otázka. V jeho tvorbě můžete vidět mentální vyspělost, silný záměr a zručné provedení, ačkoliv se do určité míry jedná o Marianovy prvotiny, protože je, co se týká malby, „objevovaný umělec“. Již od počátku sklízí úspěch v zahraničí, což je přinejmenším dobrý signál, že se umělcovými díly nebudete pouze kochat, ale že se jednou velmi dobře zpeněží. Předkládaný diptych je navíc jakýmsi volným pokračováním akvarelu, který byl úspěšně vydražen v aukci Galerie Vltavín minulý rok. Vzhledem k tomu, že Marian Kay prozradil završení této série triptychem připravovaným pro aukci v příštím roce, z pohledu investice se zde pro dražitele již dnes nabízí další zajímavá dimenze. Název tohoto článku je Umění & investice, ale stejně tak by se mohl jmenovat Umění & radost. Ne vždy musí být byznys s uměním jedinou cestou, ostatně většina sběratelů investuje právě do krásy, která přináší radost. Pokud se taková čistě estetická sběratelská investice v horizontu let navíc zhodnotí, jde o dvojnásobný úspěch. Autoři: Pavel Kozler, Anita Kudličková, Alexandra Opavová (Projekt Šance)

