Sněmovna prodloužila nouzový stav o 22 dnů

Nouzový stav bude Česku platit do 12. prosince. Sněmovna souhlasila s jeho prodloužením na návrh KSČM o 22 dnů. Vláda ANO a ČSSD, kterou komunisté v dolní komoře tolerují, žádala o jeho prodloužení o 30 dnů. Debata trvala zhruba 8,5 hodiny, vládní návrh čelil čelí kritice ze strany opozice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům na úvod debaty řekl, že vláda žádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, aby mohla dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s novým koronavirem. Poslední údaje o tempu růstu nových případů svědčí o zlepšení situace, což je podle ministerského předsedy výsledek opatření, které vláda přijala. Babiš také připomněl, že kabinet schválil plán zmírňování restrikcí v podobě protiepidemického systému PES.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) označil za hlavní důvod pro další prodloužení nouzového stavu snahu udržet sníženou mobilitu lidí, a tím možnost sociálních kontaktů. Blatný očekává, že před Vánoci by se Česko mohlo dostat díky opatřením na stupeň tři v novém protiepidemickém systému. Pokud nastane jiný rizikový scénář a Česko bude bez regulace několik týdnů před Vánoci, nastane neřízené promořování populace, varoval ministr.

Opoziční řečníci ve sněmovně poukazovali na to, že prodloužení nouzového stavu do 20. prosince je zásadní opatření, které omezuje svobody občanů. Stěžovali si i na to, že vláda nepředkládá údaje o vyhodnocení účinnosti přijatých opatření. Vládě vytýkali i to, že podle nich postupuje chaoticky.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořily společně tzv. anticovid tým, který bude po konzultacích s odborníky předkládat vlastní návrhy postupu při epidemii. Představitelé stran zároveň vznesli požadavky na kroky, které by podle nich měla vláda splnit, pokud chce dál využívat ke zvládání epidemie covidu-19 nouzový stav.

V úvodu schůze poslanci uctili minutou ticha z podnětu předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové oběti nového koronaviru. V Česku zemřelo s covidem dosud 6740 lidí. Ve středu testy prokázaly koronavirus v 5515 případech, proti minulému týdnu je to o 3405 méně. Aktuálně je v Česku 100 970 nakažených, od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, byl koronavirus prokázán u 475 284 lidí. Rizikové skóre, podle kterého se budou měnit opatření proti covidu, kleslo ze 70 bodů na 62. Nadále zůstává ve čtvrtém stupni, blíží se třetímu.

Nyní by nouzový stav skončil v pátek. Sněmovna schvalovala jeho prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.