Zpráva o obchodu s lidmi: Kdo proti zneužívání bojuje a kterým zemím je to fuk?

KLDR, Rusko, Írán nebo Čína patří do nejhorší skupiny zemí, která podle USA dostatečně nezasahuje proti obchodu s lidmi. Hrozbě amerických sankcí je vystaveno celkem 22 států, v nichž se situace nelepší. Česko a Slovensko v každoroční zprávě amerického ministerstva zahraničí, která řadí země do tří skupin, zůstávají v té nejlepší. Do ní patří státy dodržující alespoň minimální pravidla stanovená USA pro to, aby se obchodu s lidmi zabraňovalo.