V nemocnici Šífa jsou podle Izraele i lidé unesení Hamásem; v dětské nemocnici se našly zbraně

V nemocnici Šífa ve městě Gaza, kolem níž už několik dní svádí boje izraelská armáda s palestinskými ozbrojenci, jsou s velkou pravděpodobností i rukojmí unesená hnutím Hamás 7. října z Izraele. Informoval o tom dnes deník Haarec s odvoláním na mluvčího izraelské armády. Ta dnes také potvrdila smrt mladé izraelské vojačky, která byla jednou z asi 240 unesených a která se v pondělí objevila na videu hnutí Hamás.

Devatenáctiletá Noa Marcianová se v pondělí podle serveru The Times of Israel (ToI) objevila na videu, které bylo natočeno čtyři dny po jejím únosu. Poté, co na něm hovořila do kamery, následoval střih na její mrtvé tělo, uvedl ToI.

Izraelská armáda dnes také informovala, že Hamás „s velkou pravděpodobností“ drží rukojmí v nemocnici Šífa, v jejímž podzemí má podle izraelské tajné služby hnutí strategický úkryt. Mluvčí armády Daniel Hagari neřekl, kolik z unesených je podle armádního odhadu v této nemocnici. Server ToI v pondělí napsal, že Hamás v podzemí nemocnice vybudoval rozsáhlé velitelské ústředí propojené sítí tunelů. Na několika podzemních podlažích má být labyrint místností a skladů a celkem se tam vejde několik stovek lidí.

Hagari dnes také řekl, že izraelská armáda prověřuje i další místa v Gaze, kde podle ní mohl Hamás rukojmí zadržovat. Analyzuje například vzorky z dětské nemocnice Rantisí ve městě Gaza, v níž našla zbraně a také místnosti, v nichž mohli být rukojmí vězněni. V nich našli vojáci například provizorní toaletu, malou kuchyňku, lano či dětskou láhev.

Propuštění rukojmích se od počátku války 7. října snaží zprostředkovat Katar či Egypt. Dosud ale Hamás propustil jen čtyři ženy. Šlo o dvě Američanky - Judith Raananovou s její dcerou Natalii (20. října) - a dvě starší Izraelky, 79letou Nurit Cooperovou a 85letou Jocheved Lifšicovou (23. října). Na konci minulého měsíce, krátce poté, co izraelská armáda zahájila rozsáhlou pozemní operaci na severu Pásma Gazy, se armádě podařilo osvobodit unesenou vojačku Ori Megidišovou.

Více než polovina z rukojmích jsou cizinci či lidé s dvojím občanstvím, včetně izraelského. Zahraniční pas z celkem pětadvaceti zemí má 138 unesených, nejvíce (54) je mezi nimi Thajců.

V pondělí Hamás nabídl katarským vyjednavačům propuštění až 70 žen a dětí, které od 7. října zadržuje v Pásmu Gazy, výměnou za pětidenní příměří v bojích s izraelskou armádou.

Izraelci našli zbraně v dětské nemocnici v Pásmu Gazy

Izraelská armáda dnes uvedla, že ve sklepě dětské nemocnice v Pásmu Gazy nalezla množství zbraní. Podle ní existují rovněž náznaky toho, že v těchto prostorách byli drženi rukojmí. Radikální palestinské hnutí Hamás, které Pásmo ovládá, tvrzení izraelské strany odmítlo.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari zveřejnil video, na němž ukazuje zbraně v místě, které označuje za sklepení nemocnice Rantisí. Říká, že byly nalezeny také sebevražedné pásy, ruční granáty, pušky, výbušniny, počítače a peníze. Zjištění podle něj dokazují, že Hamás „přeměnil nemocnice na svou teroristickou mašinérii“.

„Hamás převzal celou tuto oblast pod svou kontrolu a vedl z této nemocnice válku proti Izraelcům,“ citovala Hagariho agentura Reuters.

K možnému zadržování rukojmích ve sklepě nemocnice specializované na léčbu rakoviny Hagari uvedl, že zde byla nalezena provizorní toaleta, malá kuchyňka, lano a dětská láhev. Na stěně byl ručně psaný kalendář, který počítal dny od 7. října. Podle něj přítomnosti rukojmích v nemocnici nasvědčují také zpravodajské informace. Vůdce Hamásu Chalíl Hajja sdělil stanici Al-Džazíra, že obvinění Izraele jsou nepravdivá, uvedla agentura DPA.

Izrael po útoku Hamásu ze 7. října, který si podle izraelských úřadů vyžádal na 1200 obětí a na 240 dalších lidí bylo odvlečeno do Pásma Gazy, zahájil odvetné masivní bombardování Pásma Gazy a následnou pozemní operaci. Při nich podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem zemřelo přes 11 240 lidí.

Z Pásma Gazy přicházejí zprávy o čím dál horší humanitární situaci, včetně bojů v těsné blízkosti nemocnic. Izrael, který se v souvislosti s krizovou situací kolem lékařských zařízení v Gaze ocitá pod čím dál větším mezinárodním tlakem, tvrdí, že v nich ozbrojenci vybudovali svá velitelství a opěrné body, a pacienty i lékařský personál využívají jako živé štíty. Hamás to odmítá.

V nemocnici Šífa pohřbili hromadně 179 těl, elektřina chybí i v márnici

V areálu nemocnice Šífa ve městě Gaza, která je od víkendu bez elektřiny a kolem níž svádí boje izraelská armáda s palestinskými ozbrojenci z hnutí Hamás, pohřbili dnes 179 těl v hromadném hrobě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na ředitele nemocnice. Mezi pohřbenými bylo i sedm novorozenců, kteří původně museli být umístněni v inkubátorech, a 29 pacientů z jednotky intenzivní péče. Situace je podle BBC kritická také v dalších nemocnicích v Pásmu Gazy, z nichž nyní funguje asi jen třetina. Ty ve střední části a na jihu jsou přeplněné pacienty i uprchlíky, kteří se tam často pěšky či na povozech tažených osly přemístili, aby našli úkryt před izraelským bombardováním.

„Byli jsme nuceni je pohřbít do hromadného hrobu,“ řekl AFP lékař Muhammad abú Salmíja. Popsal také, že v nemocničním areálu jsou další mrtvá těla. „Ani chlazení márnic nefunguje,“ dodal. Podle novináře, který je v nemocnici a jehož citovala rovněž AFP, je v nemocnici cítit „pach rozkládajících se těl“. Novinář také uvedl, že boje a ostřelování v Gaze pokračovaly celou noc, i když méně intenzivně než v předchozích nocích. Izraelské tanky jsou u bran nemocnice, v jejím podzemí má podle armády strategický úkryt Hamás.

Situaci v nemocnici Šífa, která je hlavním takovým zařízením v Pásmu Gazy, popsal i chirurg organizace Lékaři bez hranic. Podle něj tam kromě elektřiny chybí i voda a jídlo. „Před hlavní branou jsou mrtví i zranění pacienti. Ty, co potřebují lékařskou péči, nemáme jak přivézt. Je tady také sniper, který na ně střílel,“ popsal chirurg.

Izraelská armáda nechala o víkendu z nemocnice odejít tisíce lidí, včetně lehce zraněných. Před jejím příchodem tam bylo podle AP asi 1500 pacientů, stejný počet zdravotníků a na 15 000 uprchlíků. Podle téhož zdroje tam je nyní asi 650 pacientů, 500 zdravotníků a na 2500 lidí, kteří v nemocnici hledali úkryt před bombardováním.

Vážně zranění pacienti a novorozenci umístění v inkubátorech se ale z nemocnice jen tak nedostanou. Izraelská armáda v sobotu slíbila, že pomůže s evakuací nejmenších dětí z nemocnice. Zatím se tak ale nestalo. Dnes armáda zveřejnila na sociální síti fotografii, na níž vojačka v podzemní garáži nakládá do sanitky několik inkubátorů. Armáda uvedla, že jsou pro transfer novorozenců z Gazy. Podle BBC ale nesdělila, z jaké nemocnice hodlá děti převézt. Není ani jasné, kde byl záběr pořízen.

„Jsme v centrální části Pásma Gazy a většina bojů se odehrává stále ve městě Gaza. Takže tady je zatím relativní klid, ale i nám dochází voda a potraviny,“ řekl BBC kardiolog Ibráhím Matar u nemocnice Mučedníků al-Aksá. „Vidíme, jak se stav pacientů zhoršuje kvůli nepřetržité bolesti a infekcím,“ dodal s tím, že nemocnice je v oblasti, kam izraelská armáda poslala Palestince, že tam budou v bezpečí. Ale i na toto místo podle dřívějších zpráv úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA dopadají bomby.

Kvůli izraelskému bombardování a zastavení dodávek energie, paliva, potravin i léků, které jsou odvetou za útok palestinského hnutí Hamás ze 7. října na Izrael, je kritická situace též v několika málo nemocnicích v Pásmu Gazy, které ještě v omezeném režimu fungují. Z celkem 35 nemocnic v oblasti jich je nyní v provozu jen asi třetina.

Palestinský Červený půlměsíc v pondělí na síti X uvedl, že také v nemocnici Amal ve městě Chán Júnis na jihu Pásma Gazy přestal fungovat jediný velký generátor elektřiny. Ohroženy jsou tam tak nyní životy asi 90 pacientů. Nemocnice má už jen malý generátor, který dodává elektřinu do porodnice a pro nouzové osvětlení. I jemu dojde palivo do 24 hodin.

K ochraně nemocnic v Pásmu Gazy vyzval v pondělí i americký prezident Joe Biden. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan v pondělí novinářům podle televize Al-Džazíra řekl, že není schopen posoudit, zda si Izrael počíná v souladu s válečným právem.