Fotbalový skandál. Brabec, Coufal a Kuchta po ‚noční jízdě‘ vyhozeni z reprezentace

Vedení mužstva reagovalo tím, že trojici okamžitě vyřadilo z kádru a informovalo o tom na síti X.

Vedení reprezentace prohřešek nespecifikovalo, podle deníku Sport trojice navštívila v hanácké metropoli noční klub, kde popíjela alkohol a vydržela až do ranních hodin.

Český tým se během soboty přesunul přes Ostravu do dějiště utkání Olomouce z Varšavy, kde v pátek remizoval 1:1 s Polskem. Mužstvo zůstalo ve své skupině na postupovém druhém místě a k účasti na šampionátu v příštím roce mu stačí s Moldavskem remizovat. Brabec, Coufal i Kuchta nastoupili v Polsku v základní sestavě.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého měli po přesunu do Olomouce volnější program a regenerovali. Trojice zkušených hráčů Brabec, Coufal a Kuchta ale večer vyrazila do nočního klubu Belmondo, což deník Sport doložil v článku fotografiemi.

West Ham defender Vladimir Coufal and two other players have been sent home from the Czech Republic camp in disgrace.



It follows reports Coufal, Jakub Brabec and Jan Kuchta were pictured in a nightclub prior to a home Euro 2024 qualifier against Moldova on Monday.

