Zneužil jsi dítě? Zaplatíš životem. Čínský recept na nejhorší zločiny lidstva
21. 2. 2026 – 13:00 | Magazín | Žanet Ka
Žádné podmínky, žádné mírné tresty. Čínská justice uplatňuje v případech zneužívání nezletilých politiku nulové tolerance. Jak funguje systém, který se nebojí vynášet a vykonávat nejvyšší tresty za ohavné činy na dětech?
Zatímco většina západního světa směřuje k humanizaci vězeňství a snižování trestů, na východě existuje systém, který s pachateli těch nejhorších zločinů na dětech nemá nejmenší slitování. Čína v posledních letech vysílá jasný vzkaz: pedofilie a sexuální násilí na nezletilých jsou v její společnosti nepřijatelné a trestem za ně může být i ten nejvyšší- smrt.
Právo v roli neúproshného ochránce
Čínský trestní systém je postaven na principu odstrašení. Podle tamního trestního zákoníku a směrnic Nejvyššího lidového soudu (SPC) se v případech sexuálního zneužívání dětí uplatňuje politika „nulové tolerance“. Nejde jen o prázdná slova, čínská justice rozlišuje mezi běžnou kriminalitou a činy s „extrémně přitěžujícími okolnostmi“.
Právě tyto okolnosti, mezi které patří sériové zneužívání, zneužití pozice autority (např. učitele nebo pečovatele) nebo způsobení trvalé psychické a fyzické újmy, otevírají cestu k rozsudku smrti. Cíl je zřejmý: eliminovat hrozbu a ukázat společnosti, že cena za zničené dětské životy je život pachatele.
Veřejné varování: Popravy jako memento
Čína, na rozdíl od jiných států, o těchto popravách informuje své občany. Případy z konce roku 2023, kdy byla potvrzena a vykonána poprava tří mužů za zneužívání dětí, byly široce medializovány. Státní orgány tyto zprávy doprovázejí komentáři o nutnosti „vyčistit společnost od zla“ a zajistit bezpečné prostředí pro růst nové generace.
V roce 2021 byl navíc schválen 11. dodatek trestního zákona, který ještě více zpřísnil tresty pro osoby, které mají děti chránit, ale místo toho na nich parazitují. Tím se právní smyčka kolem predátorů utáhla ještě těsněji.
Společenský konsenzus vs. mezinárodní kritika
Z pohledu čínské veřejnosti se tyto kroky těší značné podpoře. Lidé často volají po spravedlnosti, která není jen symbolická, ale skutečně odpovídá závažnosti činu. Pocit, že stát stojí na straně oběti a nikoliv pachatele, je v čínské vnitřní politice silným faktorem.
Na druhé straně stojí mezinárodní lidskoprávní organizace, které Čínu kritizují za nedostatek transparentnosti a využívání absolutního trestu. Pro zastánce tvrdého přístupu je však výsledek důležitější než diplomatické debaty: v zemi s takto přísným nastavením si každý potenciální pachatel musí být vědom, že jeho čin může být tím posledním, co v životě udělá.
Společenská katarze a konec anonymity zla
Důležitým aspektem čínského přístupu je totální stržení masky anonymity, kterou se predátoři v jiných systémech často maskují. Zatímco v Evropě se vede debata o ochraně soukromí pachatelů a jejich právu na „nový začátek“, čínská justice sází na katarzi celé komunity. Zveřejnění jména, činu a následného nejvyššího trestu slouží jako rituální očištění společnosti. Pro rodiče obětí to není jen otázka pomsty, ale pocit, že stát uznal hodnotu dětství tím, že za jeho pošpinění vyměřil absolutní cenu. Tento přístup eliminuje strach, že by se pachatel mohl po několika letech vrátit do stejné komunity, což je trauma, kterému čelí oběti v liberálnějších systémech.
Odstrašení jako nejvyšší forma prevence
Kritici sice často namítají, že trest smrti kriminalitu zcela nevymýtí, čínská vláda však argumentuje psychologií „krajního rizika“. V zemi, kde státní aparát disponuje technologií rozpoznávání obličejů a totálním dohledem, se kombinace všudypřítomného oka a hrozby popravy stává pro potenciální pachatele neúnosným rizikem. Tato strategie vytváří kolem dětí neviditelnou, ale neprostupnou bariéru. Nejde o pokus o nápravu narušeného jedince, ale o chladnokrevný výpočet bezpečnosti většiny. V tomto nastavení je i jediný popravený predátor vnímán jako investice do klidného spánku milionů rodin, které věří, že spravedlnost v jejich zemi má sice zavázané oči, ale v ruce drží velmi ostrý meč.
Spravedlnost bez kompromisů
Diskuse o trestu smrti bude vždy polarizovat společnost. Nicméně čínský model ukazuje, že existuje cesta, kde se na misky vah klade bezpečí těch nejzranitelnějších proti právu zločince na život. Pro ty, kteří nemají se zneužívači dětí slitování, představuje čínský systém jasnou, byť drsnou odpověď na otázku, jaká by měla být cena za zničené dětství.