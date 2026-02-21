Pes vycítil rakovinu dřív než lékaři. Dvakrát zachránil rodinu před smrtí
21. 2. 2026 – 14:01 | Zpravodajství | Alex Vávra
Věrný pes začal být neklidný, kňučel a nespouštěl svou paničku z očí. To, co zpočátku vypadalo jako podivné chování, se ukázalo jako děsivé varování. Díky jeho instinktu lékaři odhalili agresivní rakovinu včas – a nebylo to poprvé, co této rodině zachránil život.
Byl to obyčejný rodinný pes. Přítulný, klidný, oddaný. Nic nenasvědčovalo tomu, že právě on se stane klíčovou postavou dramatického boje o dva lidské životy. Ceto, kříženec labradora, ale dokázal něco, co vyrazí dech i zkušeným lékařům. Dvakrát v jedné domácnosti vycítil rakovinu dřív, než ji potvrdily přístroje.
Chase Johnson žila spokojený život po boku manžela Bena. Ceto byl její malý stín, následoval ji po domě, ležel jí u nohou, čekal na ni za dveřmi. Jejich pouto bylo silné. Právě proto ji zaskočilo, když se jeho chování náhle změnilo. Najednou byl neklidný. Přecházel z místnosti do místnosti, kňučel, neustále se na ni tlačil. V očích měl napětí, které u něj nikdy předtím neviděla.
Nešlo o běžnou psí náladu. Nebylo to rozmar ani strach z bouřky. Bylo to vytrvalé, intenzivní. Jako by se snažil něco sdělit. Pak přišel moment, který všechno obrátil naruby. Ceto se k ní přiblížil a prudce jí strčil čumák do levého prsu. Zabolelo to. Instinktivně si místo prohmatala. A nahmatala bulku.
To, co následovalo, byl kolotoč vyšetření. Mamograf, ultrazvuk, biopsie. Verdikt zněl tvrdě a nekompromisně: trojitě negativní rakovina prsu, agresivní forma onemocnění, která postupuje rychle a bez varování. Následovala chemoterapie, ozařování, operace s odstraněním nádoru i lymfatických uzlin. Náročná léčba, fyzické i psychické vyčerpání, strach z nejhoršího. Dnes už nejsou patrné žádné známky nemoci. Lékaři ale přiznávají, že rozhodovaly týdny. Možná jen dny.
Pes, který varoval už jednou
Celý příběh má ještě silnější rozměr. Nebylo to totiž poprvé, co Ceto reagoval tímto způsobem. Už dříve se stejně neklidně choval kolem Bena. Držel se ho, nespouštěl z něj oči, byl úzkostný. Tehdy se ukázalo, že Ben má rakovinu tlustého střeva.
Právě tato zkušenost manželům napověděla, že tentokrát nejde o náhodu. Když se Ceto začal znovu chovat stejně, věděli, že varuje. Ben měl v té době čisté kontrolní výsledky. Zbývala tedy jediná možnost. Přesto to nebylo jednoduché. Chase se setkala i s názorem, že je na rakovinu příliš mladá. Že bolest není typickým příznakem. Že půjde nejspíš o nezhoubnou cystu. Jenže ona cítila, že něco není v pořádku. A věřila i svému psovi.
Trvala na dalších vyšetřeních. Nepřestala se ptát. Nepřijala první uklidňující odpověď. A právě tahle vytrvalost jí podle slov onkoložky zachránila život. Pokud by čekala déle, průběh mohl být mnohem temnější.
Naděje, která může změnit budoucnost
Místo aby se po léčbě stáhla do ústraní, rozhodla se Chase bojovat dál. Zapojila se do klinické studie preventivní vakcíny proti rakovině prsu, kterou vede Cleveland Clinic ve spolupráci se společností Anixa Biosciences. Studie první fáze přinesla povzbudivé výsledky. U většiny účastnic vyvolala vakcína imunitní odpověď a byla dobře snášena.
Podle hlavního řešitele studie G. Thomase Budda byla ještě donedávna u trojitě negativní rakoviny prsu chemoterapie jedinou systémovou možností léčby vedle operace a ozařování. V posledních letech se ukazuje přínos kombinace s imunoterapií, což dává vývoji vakcíny ještě větší smysl.
Chase dnes otevřeně říká, že člověk musí být sám sobě obhájcem. Nesmí se nechat umlčet větou, že je příliš mladý nebo že příznaky neodpovídají učebnici. Její příběh je důkazem, že intuice, vytrvalost a někdy i zvířecí instinkt mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Ceto dál chodí po jejím boku. Nenápadný hrdina s mokrým čumákem a věrnýma očima. Pes, který nemluví, ale dokázal říct víc než kdokoli jiný.