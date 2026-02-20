Daně za zradu: Jak si diktátor udělal z uprchlíků v Evropě výnosný byznys
20. 2. 2026 – 9:41 | Zprávy | Žanet Ka
Eritrea odmítá nucené deportace, ale o to více stojí o peníze svých emigrantů. Přečtěte si o unikátním systému „pokání“, skrze který eritrejský stát kontroluje své lidi i tisíce kilometrů od domova, a proč evropské sankce na tento izolovaný režim vůbec nefungují.
Eritrea, malý stát v Africkém rohu, je často označována za „Severní Koreu Afriky“. Zatímco média se obvykle zaměřují na kriminální incidenty jednotlivců, skutečné jádro problému leží v diplomatické slepé uličce, kterou eritrejský režim mistrně udržuje už desítky let. Pro evropské vlády v čele s Německem a Švýcarskem představuje eritrejská komunita jeden z největších oříšků migrační politiky: jak naložit s lidmi, které jejich vlastní země odmítá přijmout zpět?
Stát jako vězení: Kořeny útěku
Abychom pochopili, proč je deportace do Eritreje prakticky nemožná, musíme porozumět tamnímu systému. Hlavním důvodem masového exodu mladých lidí je takzvaná „národní služba“. Ta je formálně povinná na 18 měsíců, ale v praxi trvá neurčitě- často deset i dvacet let. Mladí muži a ženy jsou během ní využíváni k nuceným pracím v armádě nebo státních podnicích za minimální mzdu, bez možnosti založit rodinu nebo svobodně cestovat.
Právě tento systém je důvodem, proč eritrejští uprchlíci dlouho používali vysoké míry uznání azylu. Situace se však změnila. Evropské úřady začaly být přísnější a počet zamítnutých žádostí roste. Zde se však naráží na neprostupnou zeď eritrejské diplomacie.
Politika uzavřených dveří pro vlastní lidi
Eritrejská vláda pod vedením diktátora Isaiase Afwerkiho uplatňuje vůči svým občanům v zahraničí specifickou strategii. Oficiálně Eritrea odmítá přijmout kohokoliv, kdo má být deportován nuceně. Tento postoj odůvodňuje suverenitou a tvrzením, že nucené návraty jsou porušením lidských práv, což je od režimu obviňovaného z masivního zotročování vlastních lidí vrcholný paradox.
V praxi to znamená, že pokud například Německo nebo Švýcarsko chtějí někoho vyhostit, eritrejské velvyslanectví mu prostě nevydá náhradní doklady. Bez nich však žádné letadlo nikoho nepřepraví. Eritrea přijímá pouze ty, kteří se vrací „dobrovolně“. Jenže i tato dobrovolnost má svou velmi vysokou cenu.
Diasporská daň: Pokání za útěk
Eritrejský režim vytvořil celosvětově unikátní systém finančního vykořisťování své diaspory. Pokud se uprchlík chce vrátit nebo jen potřebuje vyřídit pas či úřední dokument na ambasádě, musí podepsat takzvaný „formulář o pokání“. V něm se přiznává, že nelegálním opuštěním vlasti spáchal trestný čin.
Hlavním pilířem tohoto systému je však dvouprocentní daň z příjmu (tzv. diasporská daň). Každý Eritrejec žijící v zahraničí, včetně těch, kteří pobírají sociální dávky v Evropě, je nucen odvádět dvě procenta svých příjmů eritrejskému státu. Pokud nezaplatí, stává se pro svou zemi „neexistujícím“- nedostane dokumenty, nemůže dědit majetek v rodné zemi a jeho rodina v Eritreji může být perzekuována. Tento mechanismus zajišťuje režimu obrovské příjmy v tvrdé měně a zároveň mu dává páku na uprchlíky i evropské úřady.
Švýcarský experiment a německá bezmoc
Zoufalství evropských států ilustruje příklad Švýcarska. Tamní úřady mají v systému tisíce Eritrejců s neplatným azylem, kteří však v zemi zůstávají v režimu „strpění“. Švýcarsko se pokusilo Eritreu donutit k poslušnosti tím, že jí zastavilo rozvojovou pomoc, pokud nezačne přijímat své občany zpět. Výsledek? Režim v Asmaře na to reagoval lhostejným pokrčením ramen. Pro diktaturu, která sází na izolaci a soběstačnost, není zastavení pomoci dostatečným trestem, který by vyvážil ztrátu kontroly nad emigranty.
V Německu je situace podobná. I když ministerstva pro migraci vydají rozhodnutí o vyhoštění, narážejí na technickou nemožnost jeho provedení. Vzniká tak právní vakuum: člověk nesmí v zemi legálně být, ale země ho nemá kam poslat.
Budoucnost bez řešení?
Aktuální politika se točí v kruhu. Dokud nebude existovat mezinárodní tlak, který by Eritreu donutil přijímat nucené návraty bez podmínek „pokání“ a daní, zůstanou tisíce lidí v evropských azylových systémech zablokované. Evropské státy se nyní pokoušejí o dohody se třetími zeměmi o tranzitu, ale eritrejský režim drží v rukou nejsilnější kartu- suverénní právo nevydat vlastnímu občanovi pas.
Problém eritrejské migrace je tak nejen otázkou bezpečnosti nebo integrace, ale především selháním klasických diplomatických nástrojů v boji s režimem, který na ignorování mezinárodních norem postavil svou existenci.