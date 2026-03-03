Kladivem si "vytvoří" ostřejší lícní kosti. Šokující trend mladých mužů děsí internet
3. 3. 2026 – 13:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mladí muži si tlučou kladivem do obličeje, aby byli přitažlivější. Bizarní trend z temných koutů internetu pronikl do mainstreamu a přináší nový slovník, nové idoly i nové extrémy. Kdo stojí za fenoménem looksmaxxingu a proč na něm někdo vydělává?
Internet má novou posedlost. Bizarní slovník plný výrazů jako looksmaxxing, framemogging nebo jestermaxxing zaplavil sociální sítě a mnozí lidé jen nechápavě sledují, co se to vlastně děje. Za podivnou jazykovou lavinou stojí subkultura mladých mužů posedlých vzhledem, dominancí a představou, že hodnota člověka se měří především atraktivitou. A jednou z nejvýraznějších tváří tohoto trendu je dvacetiletý americký streamer vystupující pod přezdívkou Clavicular.
Z původně okrajového prostředí anonymních fór se looksmaxxing dostal do mainstreamu rychlostí, kterou by ještě před pár lety čekal málokdo. Základní myšlenka je jednoduchá a zároveň děsivě přímočará: pokud nebudeš vypadat dokonale, nebudeš nic. Komunita mladých mužů si mezi sebou předává rady, jak si vytvarovat čelist, zvýraznit lícní kosti, rozšířit ramena a získat tak nad ostatními převahu. Nejde jen o cvičení nebo péči o pleť. V některých případech se hranice posouvají do extrému.
Kladivo, kost a honba za dokonalostí
Právě tady přichází na scénu Clavicular a jeho šokující přiznání. Ve videu, které kolovalo internetem, vysvětluje policistovi koncept takzvaného bone smashingu. Odkazuje na Wolffův zákon, podle něhož se kost přizpůsobuje zátěži a může zesílit. Clavicular si tuto teorii vyložil po svém. Tvrdil, že si opakovaně tloukl kladivem do obličeje, konkrétně do oblasti lícních kostí a čelisti, aby stimuloval jejich růst a dosáhl výraznějších rysů.
Představa mladého muže, který stojí před zrcadlem a úmyslně si zasazuje rány do vlastní tváře ve jménu atraktivity, působí téměř absurdně. Jenže právě tato absurdita je součástí jeho online identity. V komunitě, kde je ostrá čelist symbolem dominance, se i takový čin může prezentovat jako odhodlání jít až na hranici bolesti. Někteří sledující to považují za důkaz disciplíny, jiní za nebezpečný příklad toho, kam až může internetová posedlost zajít.
Clavicular navíc tvrdil, že začal velmi brzy užívat testosteron, aby urychlil pubertu a získal mužnější vzhled. V jiných vystoupeních mluvil o tom, že experimentoval s látkami, které měly ovlivnit jeho fyzické rysy. Celý jeho příběh tak zapadá do širšího obrazu komunity, kde je tělo projektem, který je třeba neustále optimalizovat.
Slovník dominance, viralita a peníze
Z looksmaxxingové kultury se postupně vyvinul i vlastní jazyk. Mogging znamená být atraktivnější než někdo jiný, framemogging označuje fyzickou převahu, například širší ramena nebo robustnější postavu. Jestermaxxing naopak představuje snahu být vtipný a uvolněný, což část incel komunity odmítá jako slabost. V jádru však nejde jen o slova, ale o hierarchii. Vypadat lépe znamená dominovat. Dominovat znamená mít moc.
Zajímavé je, že šíření těchto výrazů není jen spontánní internetovou hrou. Významnou roli hrají takzvaní clippeři, kteří z dlouhých livestreamů vybírají nejvýbušnější momenty a opatřují je co nejkřiklavějšími popisky. Čím absurdnější výrok, tím větší šance na virální úspěch. Platformy jako TikTok, X nebo Instagram Reels navíc umožňují tvůrcům vydělávat na zhlédnutích. Kontroverze se tak stává obchodním modelem.
Clavicular dokázal zaujmout nejen fanoušky, ale i kritiky a média. Pohyboval se ve společnosti výrazných postav manosféry a stal se symbolem nové vlny internetové radikality zaměřené na vzhled a mužskou dominanci. Z neznámého uživatele fóra se stal člověk, o kterém se píše v seriózních médiích a který dokáže vyvolat veřejnou debatu.
Možná se za pár let budeme nad slovy jako looksmaxxing nebo framemogging jen pousmívat. Možná zmizí stejně rychle, jako se objevila. Příběh kladiva a lícních kostí ale zůstane připomínkou toho, kam až může zajít touha po dokonalosti, když se spojí algoritmy, touha po pozornosti a byznys s virálními momenty.