Změny opatření: Sport venku a otevření škol. Větší shromažďování může být podle Arenbergera riziko

Z lékařského hlediska ministr zdravotnictví Petr Arenberger souhlasí se stanoviskem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), že pondělní zmírnění protiepidemických opatření je výrazné.

Zachovat víc omezení, například zakázat shromažďování, podle Arenbergera neumožňuje pandemický zákon. Právníci podle něj postup kritizují, a to jak jako příliš omezující, tak jako příliš mírný. Řekl to dnes na tiskové konferenci.

„Snažili jsme se omezit jenom to, co víceméně omezit lze podle pandemického zákona. To si třeba neuvědomují ti, kteří doporučují, že by se nemělo rozvolňovat ideálně vůbec,“ řekl ministr.

Samo částečné otevření škol podle něj bude znamenat pohyb asi 400 000 dětí, které budou možná i s rodiči jezdit v hromadné dopravě nebo chodit na nákupy. „Už to je velká epidemiologická zátěž a já jako lékař se s tím plně ztotožňuji,“ dodal. Podle něj by bylo dobré počkat, jak to změní vývoj epidemie po 14 dnech, a potom se zamyslet nad nějakým dalším rozvolňováním.

Skupina MeSES vedená epidemiologem a členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem upozornila na to, že umožnění setkávání až deseti lidí uvnitř a 20 venku může být epidemiologickým rizikem. Omezení shromažďování považuje za jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru.

Nový ministr, nová pravidla

Ministerstvo zdravotnictví bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera připravovat nová pravidla pro zmírňování opatření proti šíření covidu-19 místo dosavadního protiepidemického systému nazývaného PES. První varianta by podle něj měla být hotová zhruba za dva týdny. Nepůjde podle něj o tabulku, ale spíš o „balíčky k rozvolňování“.

„Na 'psa' zapomeňte,“ řekl dnes novinářům ministr. Podle něj ministerstvo půjde trochu jiným směrem a připraví ve spolupráci s epidemiology, průmyslem a dalšími skupinami vlastní pravidla. „Máme na to následujících 14 dnů,“ dodal.

Při nástupu nové hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v polovině března tehdejší ministr Jan Blatný uvedl, že jejím úkolem bude aktualizovat systém PES pro nové použití. Původně ho měla mít hotový po Velikonocích, po nich byl ale vyměněn ministr. Arenberger připomněl, že před několika dny jedna jeho varianta unikla do médií. „To byla pracovní verze, která v tomto okamžiku už vůbec neplatí. My půjdeme trošku jiným směrem,“ dodal.

O novém nastavení pravidel chce diskutovat nejen s epidemiology, ale také se zástupci průmyslu nebo kultury. Připravený materiál předchozího vedení využije. "Akorát to možná trochu přeskupíme nebo doladíme," dodal. Nebude to podle něj barevná sloupcová tabulka, ale jiný formát.

Zmírnění opatření se podle něj bude řídit zejména sedmidenním nebo čtrnáctidenním počtem případů na 100 000 obyvatel, podílem pozitivních testů a zatížení zdravotnických zařízením. Možná se budou používat ještě další upřesňující parametry.

Protiepidemický systém PES začal fungovat loni v listopadu, upraven byl začátkem roku. Jeho hlavním parametrem bylo rizikové skóre, které se vypočítává z počtu nových případů na 100 000 obyvatel a v seniorní populaci, na podílu pozitivních z provedených testů na covid-19 a reprodukčního čísla. V lednu byl parametr pozitivních testů nahrazen podílem nakažených lidí, kteří jsou přijatí do nemocnic k hospitalizaci a dosud nebyli pozitivně testováni.

Omezování života v Česku bylo podle rizikového skóre rozděleno do pěti pásem podle přísnosti. Od února se ale opatření systémem PES neřídí. Jedním z důvodů je masivní šíření britské mutace koronaviru.

Sport venku

Od pondělka budou povoleny veškeré sportovní aktivity venku v maximálně dvacetičlenných skupinách, potvrdil na dnešní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Vnitřní sportoviště zůstávají podle výkladu jeho úřadu pro amatéry uzavřena. Žádná výjimka se nevztahuje ani na spolkovou činnost, tedy aktivity sportovních klubů.

Povolení sportovní činnosti vyplývá z uvolnění pravidel pro shromažďování, které v úterý těsně před odvoláním předchozího ministra Jana Blatného schválila vláda. V případě sportování pod širým nebem na tom ministerstvo nic nezměnilo. „Venku mohou sportovat skupiny až dvaceti lidí bez využití vnitřních prostor sportovišť. Není tam žádné jiné omezení. Nebudou potřeba testy, jako sportovci si mohou sundat roušku a nemusejí dodržovat rozestupy. Prostě dvacet lidí si může zahrát fotbal, i když budou trošku ošizení o brankáře,“ řekl ministr.

Situace od pondělka tak bude uvolněnější, než pro první fázi obnovování amatérského sportu navrhovalo sportovní prostředí. Zástupci svazů a Národní sportovní agentury chtěli, aby se začalo tréninky desetičlenných skupin sportovců maximálně do 19 let s testy a dodržováním rozestupů. Pro sport budou venku platit stejná pravidla jako pro jiné aktivity povoleného počtu lidí. Jeho výrazné restrikce neumožňuje pandemický zákon, podle něhož se opatření v Česku budou od pondělka řídit.

Na vnitřní sportoviště se ale amatéři nedostanou. „Amatéři nemohou využívat vnitřní sportoviště ani v rámci spolkové činnosti. To je výklad našeho právního odboru,“ uvedl ministr. Sport je jediná aktivita, která ve vnitřních prostorech nebude umožněna. „Vadí nám tam, že se většinou sundávají roušky,“ poznamenal ministr.

Přetrvávající uzavření vnitřních sportovišť napadla Česká komora fitness (ČKF), která se proti tomu ohradila předžalobní výzvou. Arenberger si uvědomuje, že plošné uzavření vnitřních sportovišť nebude právně udržitelné dlouho. „U soudu to určitě dopadne v náš neprospěch a jsme si toho vědomi. Nedá se nic dělat, uvažujeme trochu jako doktoři a ne jako právníci. Aspoň získáme nějaký čas navíc,“ řekl.