Dnes je čtvrtek 11. prosince 2025., Svátek má Dana
Počasí dnes 6°C Mlha

Zlom už 1. ledna: Dvě znamení vstoupí do roku 2026 s mimořádnou šancí na úspěch i finanční skok

11. 12. 2025 – 12:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zlom už 1. ledna: Dvě znamení vstoupí do roku 2026 s mimořádnou šancí na úspěch i finanční skok
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Jsou roky, které přijdou a odejdou téměř bez povšimnutí. A pak přicházejí roky, kdy se v životě něco zásadního změní. Podle astrologů k tomu dojde hned 1. ledna.

Astrologové říkají, že první den roku 2026 takový zlom přinese hned dvěma znamením. A že tentokrát nejde jen o příznivý aspekt na několik týdnů, ale o začátek období, které může změnit jejich způsob života, uvažování i finanční jistoty. A jaká jsou ta vyvolená znamení? No přece Kozoroh a Štír.

A možná to ani neví, ale vesmír už jim chystá něco jako „nový start“.

fantastic-animal-constellation (1) zdroj: Freepik.com

Kozoroh: Rok, kdy konečně ucítíte, že vaše úsilí mělo konečně smysl

Kozorozi bývají tiší bojovníci. Málokdy je uslyšíte si na něco stěžovat. Nesou na svých bedrech víc, než je vidět. A když se hroutí, udělají to tak nenápadně, že si toho často nevšimnou ani ti, kteří je milují.

Poslední roky nebyly pro mnoho Kozorohů snadné. Hledali neustále stabilitu tam, kde žádná nebyla. Budovali něco, co dlouho vypadalo nejistě. Stáli pevně, i když se ostatní už nevěřili. A konečně rok 2026? Ten pro ně začíná jako hluboké nadechnutí po dlouhém plavání pod vodou.

Co čekat?

Je to rok, kdy Kozoroh zažije větu, kterou tak potřeboval: Ano, stálo to za to.“

top-view-cheerless-male-suffering-from-severe-abdominal-pain-sofa
Magazín
Co nejvíc škodí játrům? Lékaři upozorňují na nenápadné návyky, které většina z nás dělá každý den
Osobní doporučení:

Přestaňte být na všechno sami.Dovolte si ulevit, nejen pracovat.Úspěch, který přichází, není trest, ale odměna.

fantastic-animal-constellation zdroj: Freepik.com

Štír: Rok, kdy se naučíte lehčeji dýchat. A kdy finance přestanou být boj

Štíři mají zvláštní vztah k životu. Vidí víc, cítí víc, milují víc — a právě proto je často víc bolí.

Jdou do věcí naplno, ať už jde o vztahy, práci nebo emoce. Jejich skvělou vlastností je, že nikdy nejdou „napůl“.

Poslední rok však mnoha Štírům přinesl těžkost, kterou si nesli hluboko, někdy i s krytě. Rozčarování, únava, tlak, který se hromadil ve střevech, v hrudníku, v těle.

A právě proto je rok 2026 tak významný.

Je to rok, kdy se Štír poprvé po dlouhé době zastaví — a zjistí, že se mu dýchá snáz.Že věci, které byly těžké, se najednou hýbou. Finance, které se dlouho jevily jako stres, se mění v jistotu.

graduation-concept-with-portrait-happy-man
Magazín
Inteligence se nedá měřit školou ani titulem: Psychologové vysvětlují, co ji skutečně určuje
Co je čeká?
  • nečekané finanční příležitosti,
  • možnost spolupráce, která přinese velkou úlevu,
  • vyřešení starých závazků,
  • novou sílu, která přichází „zvnitřku“,
  • pocit, že se minulost konečně uzavírá.

Je to typ roku, kdy se Štír ráno probudí — a poprvé po dlouhé době má pocit, že to zvládne.

Osobní doporučení:

Investujte tentokrát do sebe. Do zdraví, psychiky, vzdělání, cest nebo léčby, která vás posílí.Tento rok se vám každá investice do sebe vrátí dvojnásobně.

portrait-woman-representing-capricorn-zodiac-sign-with-ram zdroj: Freepik.com
portrait-woman-representing-scorpio-zodiac-sign zdroj: Freepik.com

Jak z této energie vytěžit maximum?

Pro Kozorohy:
  • důvěřujte druhým,
  • dopřejte si odpočinek,
  • buďte vnímaví k signálům vlastního těla.
Pro Štíry:
  • pustit staré rány,
  • nebýt na sebe tvrdí,
  • dopřát si prostor a klid.

illuminated-2026-celebration-filled-with-candles-sparkling-visual-effects-all zdroj: Freepik.com

Rok, který může změnit život

Rok 2026 nebude jeden z těch, které zapomenete. Pro Kozorohy a Štíry je to rok, který přináší světlo na místa, kde byla dlouho tma. Následující rok bude přinášet úlevu po životní námaze.

A nejkrásnější je, že ten první zlom přichází -  už 1. ledna, tvrdí astrologové.

Tagy:
finance rok štíři znamení kozoroh 2026
Zdroje:
www.astrohled.cz, zeny.iprima.cz, citymagazine.si
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Jak moc je možné zpackat akupunkturu? Modelce šlo doslova o život

Následující článek

Forbes: Nejvlivnější ženou světa je von der Leyenová, Češka v žebříčku není

Nejnovější články