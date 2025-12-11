Dnes je sobota 13. prosince 2025., Svátek má Lucie
Počasí dnes 4°C Mlha

Před Vánocemi to v Lidlu bouchlo: ceny letí k zemi tak rychle, že mizí i zásoby

11. 12. 2025 – 11:02 | Zprávy | Anna Pecena

Před Vánocemi to v Lidlu bouchlo: ceny letí k zemi tak rychle, že mizí i zásoby
obchod Lidlzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Lidl spustil akci od 11. do 14. prosince 2025 a podle všeho chce, aby se domácnosti před Vánoci zásobily tak levně, jak to dlouho nebylo k vidění. Některé ceny padají o desítky procent a pár produktů působí dojmem, že se pokladny přepnuly do režimu předvánoční euforie.

Předvánoční týden v Lidlu vypadá jako závod s časem i zdravým rozumem. Obchod tahá z rukávu slevy na základní potraviny, alkohol, sladkosti i sezónní hity, a to způsobem, který přiměje zákazníky přehodnotit plány na dietu i rozpočet. Na první pohled je vidět snaha přebít konkurenci masivními cenovými střihy: oražené pomeranče s cenou sraženou o čtyřicet tři procent, rajčata pod dvanáct korun a kuřecí prsní řízky ve formátu XXL za 119,90. Tohle je kombinace, která zkrátka rozhýbe davy.

 Módní vlny potravinových hitů

Leták ukazuje, že největší lákadla nejsou jen ve štědrosti slev, ale i ve výběru produktů. Český kapr, tradiční symbol Vánoc, míří do akce za 20,90 za sto gramů. Tohle je prakticky pozvánka, aby si lidé udělali sváteční náladu s předstihem.

Ve stejné linii pokračují nabídky, které vypadají jako přímý úder na současnou inflaci. Šunka nejvyšší jakosti je zlevněná o více než třetinu, Gambrinus o bezmála třicet procent, a značkové produkty jako Hellmann’s nebo Král sýrů jdou cenově dolů způsobem, který zákazníci uvidí spíš v lednových výprodejích než v předvánoční špičce.

A pokud by někdo čekal, že jde jen o pár symbolických položek, druhá část letáku přidává ještě ostřejší munici: Hera srazila cenu o 71 procent, Granko o polovinu, Cola o čtyřicet procent. Baileys je označen jako super cena a DOT skrze víno Tokaji Furmint nabídne dokonce akci dva plus jedna zdarma.

Co se vyplatí nakoupit hned

Leták jasně naznačuje, že některé produkty budou patřit mezi tzv. rychlomizící artikly. Typickým příkladem jsou pomeranče s cenou sraženou na 44,90 za dvoukilové balení nebo cherry rajčata za 11,90, která mohou přilákat nejen běžné zákazníky, ale i restaurace či malé provozovny. Podobně ohrožené jsou i akční balíčky Nescafé Dolce Gusto, které díky nízké ceně tradičně mizí jako první. Celkový dojem z letáku je jednoduchý: kdo přijde pozdě, bude mít smůlu a odnese si jen prázdný košík a lítost nad tím, že v Lidlu se tentokrát opravdu vyplatilo být rychlý.

 Slevová vlna, která bere dech

Třetí část letáku posouvá celou nabídku do roviny, kde se slevy stávají hlavním tahákem sezóny. Vídenské mini párky padají na 54,90, Jihočeské AB máslo mizí z regálů za 39,90 a balení deseti čerstvých vajec s cenou 44,90 se stává jednou z položek, která asi nevydrží do konce akce.

Lidl touto nabídkou jasně ukazuje, že chce zákazníkům dopřát cenové Vánoce, jaké tu letos ještě nebyly. Každá stránka letáku působí jako soutěž o nejnižší cenovku, a kdo náhodou plánoval odložit velký nákup až na další týden, ten bude možná litovat. Vzhledem k tomu, jak hluboko se některé ceny propadají, se dá očekávat nákupní nápor. Leták od 11. do 14. prosince tak není jen běžná akce, ale malý předvánoční fenomén.

Tagy:
potraviny slevy nákupy akce Lidl
Zdroje:
kupi.cz, hypermarket Lidl
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Babiš poprvé jako premiér v Bruselu, bude jednat s von der Leyenovou a Costou

Následující článek

Až na úplné dno! Hvězdného fotbalistu utopily dluhy, skončil na ulici

Nejnovější články