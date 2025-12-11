Před Vánocemi to v Lidlu bouchlo: ceny letí k zemi tak rychle, že mizí i zásoby
11. 12. 2025 – 11:02 | Zprávy | Anna Pecena
Lidl spustil akci od 11. do 14. prosince 2025 a podle všeho chce, aby se domácnosti před Vánoci zásobily tak levně, jak to dlouho nebylo k vidění. Některé ceny padají o desítky procent a pár produktů působí dojmem, že se pokladny přepnuly do režimu předvánoční euforie.
Předvánoční týden v Lidlu vypadá jako závod s časem i zdravým rozumem. Obchod tahá z rukávu slevy na základní potraviny, alkohol, sladkosti i sezónní hity, a to způsobem, který přiměje zákazníky přehodnotit plány na dietu i rozpočet. Na první pohled je vidět snaha přebít konkurenci masivními cenovými střihy: oražené pomeranče s cenou sraženou o čtyřicet tři procent, rajčata pod dvanáct korun a kuřecí prsní řízky ve formátu XXL za 119,90. Tohle je kombinace, která zkrátka rozhýbe davy.
Módní vlny potravinových hitů
Leták ukazuje, že největší lákadla nejsou jen ve štědrosti slev, ale i ve výběru produktů. Český kapr, tradiční symbol Vánoc, míří do akce za 20,90 za sto gramů. Tohle je prakticky pozvánka, aby si lidé udělali sváteční náladu s předstihem.
Ve stejné linii pokračují nabídky, které vypadají jako přímý úder na současnou inflaci. Šunka nejvyšší jakosti je zlevněná o více než třetinu, Gambrinus o bezmála třicet procent, a značkové produkty jako Hellmann’s nebo Král sýrů jdou cenově dolů způsobem, který zákazníci uvidí spíš v lednových výprodejích než v předvánoční špičce.
A pokud by někdo čekal, že jde jen o pár symbolických položek, druhá část letáku přidává ještě ostřejší munici: Hera srazila cenu o 71 procent, Granko o polovinu, Cola o čtyřicet procent. Baileys je označen jako super cena a DOT skrze víno Tokaji Furmint nabídne dokonce akci dva plus jedna zdarma.
Slevová vlna, která bere dech
Třetí část letáku posouvá celou nabídku do roviny, kde se slevy stávají hlavním tahákem sezóny. Vídenské mini párky padají na 54,90, Jihočeské AB máslo mizí z regálů za 39,90 a balení deseti čerstvých vajec s cenou 44,90 se stává jednou z položek, která asi nevydrží do konce akce.
Lidl touto nabídkou jasně ukazuje, že chce zákazníkům dopřát cenové Vánoce, jaké tu letos ještě nebyly. Každá stránka letáku působí jako soutěž o nejnižší cenovku, a kdo náhodou plánoval odložit velký nákup až na další týden, ten bude možná litovat. Vzhledem k tomu, jak hluboko se některé ceny propadají, se dá očekávat nákupní nápor. Leták od 11. do 14. prosince tak není jen běžná akce, ale malý předvánoční fenomén.