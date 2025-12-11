Dlouho smutek nedržela! Lucka Vondráčková si vyrazila s tajemným elegánem
11. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Od zprávy o rozchodu uběhlo sotva několik dní a slavnou herečku už viděli v doprovodu nového neznámého fešáka.
Sotva stránkami novin proběhla zpráva, že láska nevydržela a populární herečka Lucie Vondráčková se rozešla s několikaletým partnerem, mladým zápasníkem Zdeňkem Polívkou, můžeme si vychutnat další drby.
Herečku totiž viděli s novým doprovodem.
Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, sama Lucka prohlašuje, že ačkoliv se Zdeněk odhodlal oznámit rozchod až nyní, ve skutečnosti k němu došlo už někdy před půl rokem a všechno už dávno přebolelo. Nový muž, kdyby se drby potvrdily, by tak upřímně nebyl až taková zvláštnost.
Pohotový fotograf Blesku herečku zachytil s neznámým vysokým mužem, který ji pomohl s věcmi a odvezl pryč autem poté, co skončilo její představení v Divadle Metro.
„Budu viděna ve společnosti všech možných lidí. Zvlášť po představení, kam je zvu. Tak spekulujte a pátrejte,“ odpověděla Lucka tajemně na přímý dotaz.
Uvidíme, zda budeme moci brzy citovat Shakespeara a postěžovat si na mnoho povyku pro nic, nebo jsme se opravdu stali svědky zárodku nového vztahu.