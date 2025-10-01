Situace okupované Záporožské jaderné elektrárny je kritická, varuje Zelenskyj
1. 10. 2025 – 10:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Situace největší jaderné elektrárny v Evropě, okupované ruskými vojáky, je kritická.
Je to hrozba pro naprosto všechny, varoval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Záporožská jaderná elektrárna je už sedm dní odpojená od elektrické sítě a chlazení jejích odstavených reaktorů zajišťuje proud vyráběný generátory.
"Už sedm dní - mimochodem, nic takového tu ještě nikdy nebylo - trvá nouzová situace v Záporožské jaderné elektrárně. Situace je kritická. Kvůli ruskému ostřelování je elektrárna odpojena od proudu, od elektrické sítě. Je napájena dieselovými generátory. To je mimořádné. Generátory ani elektrárna na to nejsou navrženy a nikdy v tomto režimu tak dlouho nepracovaly. Máme už informace, že jeden z generátorů selhal," napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. Zároveň obvinil ruské vojáky, že ostřelováním brání opravě elektrického vedení, a tím obnovení základní bezpečnosti.
"Je to hrozba pro naprosto všechny. Žádný jiný terorista na světě se nikdy neodvážil udělat s jadernou elektrárnou to, co nyní dělá Rusko," napsal ukrajinský prezident a vyzval svět, aby nemlčel.
V pondělí označil situaci Záporožské jaderné elektrárny za kritickou i šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. V příspěvku na X zveřejnil fotografii ze setkání s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou na bezpečnostním fóru ve Varšavě. "Hovořili jsme o kritické situaci v Záporožské jaderné elektrárně, teď šest dní bez vnějšího zdroje elektřiny. MAAE pracuje na obnovení dodávek, aby zajistila jadernou bezpečnost," napsal ke snímku Grossi.
O tom, že elektrárna, která je nyní pod ruskou kontrolou, přišla o dodávky elektřiny, MAAE informovala minulé úterý s tím, že příčiny výpadku vyšetřuje. Poznamenala také, že se tak stalo už podesáté od začátku války na Ukrajině.
Záporožská jaderná elektrárna se nachází v ukrajinském Enerhodaru, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování. V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábějí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.