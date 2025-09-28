Dnes je neděle 28. září 2025., Svátek má Václav
28. 9. 2025 – 10:00 | Magazín | Žanet Ka

Newyorský šmrnc v srdci Bubenče: prostor, kde se luxus potkává s elegancí
zdroj: Keller Williams
Vysoké stropy, parketové podlahy a noblesní atmosféra doplněná moderním komfortem a dotekem newyorského stylu. Tento byt v prestižní čtvrti Bubeneč je ukázkou toho, jak může citlivá rekonstrukce proměnit interiér v nadčasový domov.

Pražský Bubeneč patří mezi čtvrti, kde se historie potkává s moderním životem. Stromy lemující ulice, blízkost parků i pohodlná dostupnost do centra vytvářejí prostředí, které si zamilovali diplomaté, umělci i rodiny hledající klid. A právě zde vznikl byt, který je důkazem, že luxus nemusí být okázalý, stačí harmonie detailů a precizní práce designérky.

Proměna pod vedením designérky

Za celou rekonstrukcí stojí interiérová designérka Ing. Marcela Bartáková, která už dříve realizovala vilu v Bubenči pro stejnou rodinu. Když se majitelé rozhodli svěřit do jejích rukou i tento byt, věděli proč – její rukopis spojuje nadčasovost, eleganci a inspiraci newyorským stylem. Výsledkem je prostor, který působí lehce a vzdušně, a přitom oplývá noblesou. A právě proto tuto výjimečnou nemovitost uvádějí na trh jedni z nejúspěšnějších – makléři z Keller Williams, kteří se specializují na prémiové rezidence a dokáží její jedinečný charakter představit i těm nejnáročnějším zájemcům.

Obývací pokoj s atmosférou rezidence

Obývák1 zdroj: Keller Williams
Obývák 2 zdroj: Keller Williams

Centrem bytu je prostorný obývací pokoj s jídelní částí pro šest osob. Večery u dlouhého stolu pod elegantním lustrem mohou klidně připomínat setkání v rezidencích na Manhattanu. Vedle jídelního stolu čeká relaxační část s křesly, rozkládací pohovkou nejvyšší kvality a televizí, připravené i pro návštěvy. Dominantou místnosti je dekorativní krb a nástěnná svítidla, která navozují atmosféru klidného salonu.

Ložnice jako klidová zóna

Ložnice1 zdroj: Keller Williams
Ložnice2 zdroj: Keller Williams
Ložnice stolek zdroj: Keller Williams

Ložnice je synonymem pohodlí. Masivní boxspring postel s vysokými matracemi láká k odpočinku, zatímco vestavěná knihovna poskytuje prostor na knihy, rodinné fotografie i praktické úložné prostory. U oken je kosmetický stolek se zrcadlem, lampou a pohodlným křeslem- dokonalé místo pro chvíle pro sebe. Ložnici nechybí klimatizace a celkově působí jako soukromé útočiště, kde se den přirozeně uzavírá.

Kuchyně s vůní kávy a vstupem na lodžii

Kuchyň zdroj: Keller Williams

Samostatná kuchyň je srdcem domácnosti. Vyrobena v laku, na míru truhlářem, vybavená spotřebiči, pracovní deskou z Technistone a kávovarem Nespresso, je připravená zvládnout každodenní rutinu i sváteční večeře. Bílá linka se leskne čistotou, přitom nepůsobí sterilně právě díky detailům, jako jsou římské rolety a přirozené světlo proudící skrze francouzské dveře na prostornou lodžii. Ta se otevírá do tichého vnitrobloku, kde se snídaně mění v rituál.

Koupelny v mramorovém hávu

Koupelna 1 zdroj: Keller Williams
Koupelna 2 zdroj: Keller Williams
Toaleta zdroj: Keller Williams

Luxus se nejvíce projeví v koupelnách. Velkoformátové italské obklady, stylová sanita a designové baterie vytvářejí dojem, že jste ve wellness hotelu. Velká vana i samostatný sprchový kout nabízí volbu podle nálady- ponořit se do pěny nebo se osvěžit rychlou sprchou. Toaletu doplňuje bidetová sprška a spotřebiče ukrývá vestavěná skříň. Druhá toaleta s umyvadlem a topným žebříkem přidává další komfort.

Funkčnost a komfort: šatna a technické zázemí

Hala zdroj: Keller Williams
Šatna zdroj: Keller Williams

Byt je promyšlený do posledního detailu. Prostorná vstupní hala působí noblesně díky designovému zrcadlu, svítidlům a lustru. Samostatná Walk-in šatna s množstvím polic a šuplíků nabízí řád a přehled. Samozřejmostí jsou i praktické detaily jako žehlička, prkno či schůdky. Vše, co z bytu dělá nejen krásné, ale i praktické místo k životu.

Byt k pronájmu pro ty, kteří chtějí víc

Tento luxusní byt je o pohodlí, funkčnosti a atmosféře, která vás přivítá pokaždé, když otevřete dveře. Nabízí se k dlouhodobému pronájmu a je ideální pro klienty, kteří hledají prestižní adresu, vysoký komfort a styl, který se neokouká.

