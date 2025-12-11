Až na úplné dno! Hvězdného fotbalistu utopily dluhy, skončil na ulici
11. 12. 2025 – 11:17 | Magazín | BS
Kdysi slavný a úspěšný fotbalista prohospodařil, co mohl. Nyní mu zrovna dvakrát do zpěvu není.
Milovníkům fotbalu jistě nebude jméno Tomáš Skuhravý nijak cizí – slavný hráč patřil k legendám českého fotbalu v období zlaté generace, kdy se divákům z výkonů repre ještě nechtělo pravidelně brečet.
Pravda, od dob jeho největší slávy už nějaký ten pátek uplynul: Jednu z nejlepších chvil kariéry zažil například na mistrovství světa 1990, kde nasázel hned pět gólů.
Později získal také titul fotbalista roku. Na klubové scéně ho přivítala AC Sparta Praha, FC Janov a Sporting Lisabon.
Jenže kde ty loňské sněhy jsou. Příležitosti jistě byly, ale Skuhravý se na stáří nejenže pořádně nezajistil, místo toho skončil v těžkých dluzích, které ve svých současných 60 letech nemá jak splácet.
„Mé závazky vznikly převážně z podnikatelské činnosti, kdy jsem se od roku 2004 zdržoval dlouhodobě v zahraničí a v rámci svého podnikání jsem myslel, že je vše ve správných rukou. Po svém návratu ale zjišťuji, že tomu tak nebylo, a chci všechny své záležitosti a dluhy dát do pořádku,“ brání se sám Skuhravý.
Jeho závazky činí něco okolo osmi milionů korun, píše iSport. Skuhravý vyhlásil osobní bankrot a prosí o oddlužení.
Moc velké splátky od něj ale věřitelé čekat nemohou: Kdysi slavný fotbalista dnes dělá sportovního manažera Slovácka a údajně bere 24 tisíc hrubého. Z čehož se, ruku na srdce, osm mega splácí poněkud s obtížemi.
A úplně snadné prý nebylo ani dohledat, kde fotbalista vlastně bydlí. Protože je de facto bezdomovec: Do dokumentů napsal adresu Úřadu městské části Praha 5, kde samozřejmě ve skutečnosti nežije. Advokátce, které udělil plnou moc k zařizování oddlužení, zase tvrdil, že bydlí v domku v Ďáblicích.
Soudu, po kterém chce Skuhravý schválit bankrot, se to nezdálo. Vyzval proto fotbalistu, aby sdělil adresu, na které se zdržuje a plánuje zdržovat.
„Je dlouhodobě ubytován v našem hotelu Fabrika,“ odpověděl jeden ze spolumajitelů Slovácka Pavel Buráň.