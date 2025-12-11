Čína opět jedná s EU o nahrazení cel na čínské elektromobily minimálními cenami
11. 12. 2025 – 11:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čína obnovila s Evropskou unií rozhovory o možnosti, že by u dovozu elektromobilů vyrobených v Číně do EU byly stanoveny minimální ceny místo vyrovnávacích cel.
S odkazem na oznámení čínského ministerstva obchodu o tom dnes informovala agentura Reuters. Ministerstvo dodalo, že jednání potrvají do příštího týdne.
Evropská unie koncem loňského října zavedla na dovoz elektromobilů z Číny vyrovnávací cla až 35,3 procenta. Evropská komise (EK) tvrdí, že Peking náklady na výrobu elektromobilů uměle snižuje nespravedlivými subvencemi. Vyrovnávací cla se vybírají nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent.
Komise minulý týden oznámila, že zahájila přezkum antidumpingových cel u elektromobilů Volkswagen vyráběných v Číně. Dodala, že tato cla by mohla být nahrazena dohodou o minimální ceně. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič už dříve uvedl, že případné minimální ceny u dovozu elektromobilů vyrobených v Číně by musely být stejné účinné jako vyrovnávací cla.
Peking cla odmítá a tvrdí, že čínští výrobci elektromobilů jsou konkurenceschopnější než jejich evropští rivalové. Pro čínské automobilky, které se na domácím trhu potýkají s poklesem ziskovosti v důsledku cenových válek a deflace, je EU podle analytiků životně důležitým trhem.