Dnes je čtvrtek 11. prosince 2025., Svátek má Dana
Počasí dnes 6°C Mlha

Jak moc je možné zpackat akupunkturu? Modelce šlo doslova o život

11. 12. 2025 – 12:00 | Magazín | BS

Jak moc je možné zpackat akupunkturu? Modelce šlo doslova o život
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Silně nepovedená seance čínské medicíny prý bude mít ještě právní dohru, slibuje zraněná modelka.

Slavná modelka Dominika Mesarošová skončila v nemocnici z šokujícího důvodu: Propíchli jí plíci. 

Nebavíme se přitom o žádném přepadení v temném podchodu, při kterém by modelku někdo pobodal. Ne, Dominika si chtěla ulevit od ztuhlého bodu na těle pomocí tradiční čínské medicínské procedury, akupunktury. Místo příjemného uklidnění ale přišla brutální chyba.

A to taková, že kvůli ní šlo bez přehánění nebo nadsázky opravdu o život: Dominice propíchli plíci, přiznala Blesku.

„Sáhla jsem si totálně na dno. Přišla jsem domů a najednou jsem nemohla dýchat,“ popisovala. Pak přišel kolaps, před kterým si ale ještě naštěstí stihla zavolat záchranku a otevřít dveře. Na pohotovosti pak dostala osmimilimetrovou drenáž, na které strávila dalších pět dní.

„Už se těším na to, až se konečně nadechnu čerstvého vzduchu. Bohužel ale tenhle příběh bude mít ještě velkou dohru, protože to, co se stalo, je opravdu společensky nepřijatelné,“ píše na Instagramu s tím, že více se dozvíme na jejím placeném profilu na HeroHero.

Podnikatelský duch se tedy opravdu nezapře, protože monetizovat propíchnutou plíci je nápad, kterým se nemůže pochlubit jen tak ledaskdo.

Zda se ale jedná o dost zajímavé téma na to, aby si lidé zaplatili o něm poslouchat, zůstává ve hvězdách.

Tagy:
žaloba zranění hospitalizace
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Čína opět jedná s EU o nahrazení cel na čínské elektromobily minimálními cenami

Následující článek

Zlom už 1. ledna: Dvě znamení vstoupí do roku 2026 s mimořádnou šancí na úspěch i finanční skok

Nejnovější články