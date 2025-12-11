Jak moc je možné zpackat akupunkturu? Modelce šlo doslova o život
11. 12. 2025 – 12:00 | Magazín | BS
Silně nepovedená seance čínské medicíny prý bude mít ještě právní dohru, slibuje zraněná modelka.
Slavná modelka Dominika Mesarošová skončila v nemocnici z šokujícího důvodu: Propíchli jí plíci.
Nebavíme se přitom o žádném přepadení v temném podchodu, při kterém by modelku někdo pobodal. Ne, Dominika si chtěla ulevit od ztuhlého bodu na těle pomocí tradiční čínské medicínské procedury, akupunktury. Místo příjemného uklidnění ale přišla brutální chyba.
A to taková, že kvůli ní šlo bez přehánění nebo nadsázky opravdu o život: Dominice propíchli plíci, přiznala Blesku.
„Sáhla jsem si totálně na dno. Přišla jsem domů a najednou jsem nemohla dýchat,“ popisovala. Pak přišel kolaps, před kterým si ale ještě naštěstí stihla zavolat záchranku a otevřít dveře. Na pohotovosti pak dostala osmimilimetrovou drenáž, na které strávila dalších pět dní.
„Už se těším na to, až se konečně nadechnu čerstvého vzduchu. Bohužel ale tenhle příběh bude mít ještě velkou dohru, protože to, co se stalo, je opravdu společensky nepřijatelné,“ píše na Instagramu s tím, že více se dozvíme na jejím placeném profilu na HeroHero.
Podnikatelský duch se tedy opravdu nezapře, protože monetizovat propíchnutou plíci je nápad, kterým se nemůže pochlubit jen tak ledaskdo.
Zda se ale jedná o dost zajímavé téma na to, aby si lidé zaplatili o něm poslouchat, zůstává ve hvězdách.